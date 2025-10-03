Tribunal Supremo de EE.UU. autoriza a Trump a retirar el TPS a más de 600,000 venezolanos

El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este viernes avalar la decisión de la administración de Donald Trump y permitir que se revoque el Estatus de Protección Temporal otorgado a más de 600,000 migrantes venezolanos.

Con una votación de seis magistrados a favor y tres en contra, la máxima instancia judicial respaldó al Departamento de Seguridad Nacional, lo que abre la puerta a que muchos de los beneficiarios pierdan su amparo migratorio y enfrenten procesos de deportación.

El TPS había sido implementado como una medida humanitaria para otorgar residencia y permisos de trabajo a ciudadanos de países afectados por crisis políticas, sociales o desastres naturales. Sin embargo, con este fallo, la continuidad de la protección para los venezolanos queda en manos de la Administración, que ahora cuenta con la vía libre para retirarla.

