Dos niñas halladas muertas en el Metro de Nueva York: posible surfeo ilegal

Dos menores de edad, una de de ellas de 13 años, fueron encontradas muertas en la parte superior de un vagón del Metro de Nueva York esta madrugada en Brooklyn, en lo que parecer haber sido otro incidente de surfeo ilegal o viajar fuera de los trenes.

Los nombres de las víctimas no han sido revelados. Fueron oficialmente declaradas muertas en el lugar. Se cree que la segunda víctima tenía entre 13 y 15 años, según Daily News.

La policía acudió a las 3:10 a.m. a la estación Marcy Avenue-Broadway en Williamsburg, donde encontraron a las niñas inconscientes en el tren de la línea J con destino a Brooklyn. Luego se vio a los agentes hablando con tres adolescentes dentro de la estación y luego a dos de ellos metidos en una patrulla, relató New York Post.

También se vio a policías y bomberos sacando una bolsa de plástico y una patineta de la estación. Se desconoce si los artículos pertenecían a las víctimas o los detenidos. Tras el incidente, el servicio de la línea J se suspendió parcialmente entre las paradas de Myrtle Ave. y Delancey St.-Essex St. durante varias horas mientras continuaban las investigaciones. El tráfico ferroviario se reanudó con normalidad alrededor de las 7:00 a.m.

Un testigo en el lugar declaró que las chicas habían estado haciendo surfeo en el metro, una maniobra ilegal que ha dejado a varios adolescentes temerarios muertos o gravemente heridos en Nueva York en los últimos años.

Sumando los casos de hoy, en lo que va del año 5 personas han fallecido en incidentes de surfeo en el Metro frente a 6 en todo 2024, la mayoría adolescentes. El caso anterior había sucedido la madrugada del pasado 4 de julio, cuando un quinceañero latino murió al caer de un tren de la línea 7 al llegar a la estación Queensborough Plaza. Según su familia, probablemente fue influenciado por sus amigos.

Funcionarios de la MTA y NYPD han pedido a los padres que se aseguraran de que sus hijos no se dejaran llevar por esta práctica imprudente. Un récord de 928 personas fueron atrapadas viajando fuera de los vagones del Metro de Nueva York en 2022, más de cuatro veces que en los dos años anteriores. El Departamento de Policía de Nueva York comenzó a usar drones en noviembre de 2023 para combatir el problema y este año, hasta julio, había detenido a 200 personas que practicaban surfeo en el Metro. Se les acusa de peligro imprudente y transgresión.

En los últimos meses la policía y la MTA han adoptado una estrategia de varios frentes para disuadir a los surfistas. En junio la gobernación de Nueva York y MTA intensificaron su campaña “Ride Inside and Stay Alive” con la participación de Nigel Sylvester, atleta de BMX nacido en Queens.

Diversas autoridades públicas siguen combatiendo esta imprudente práctica, pero no han logrado detenerla, en medio de la anarquía diaria del subterráneo. “El Departamento de Educación (DOE) puede desempeñar un papel con los directores enviando este mensaje con firmeza”, dijo en octubre de 2024 el presidente del condado Queens, Donovan Richards.

Según el director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, la agencia se ha comunicado varias veces con las empresas de redes sociales para que eliminen los videos peligrosos de surfeo en el Metro. Pero los casos siguen.

En conjunto la policía y los funcionarios MTA siguen tratando de tomar medidas enérgicas. “El surf en el Metro mata”, recalcó el alcalde Eric Adams durante una visita a una estación en Bushwick (Brooklyn) en junio de 2023 luego de otra tragedia. “Podemos hacerlo mejor y las redes sociales deben desempeñar un papel para abordar este problema”, agregó.

Menos de la mitad (45%) de los pasajeros se sienten seguros o satisfechos dentro de los trenes y estaciones, según la última encuesta semestral de la MTA. Un estudio privado presentado este año analizando data del Departamento de Transporte (DOT) de 2021-2023, determinó que el estado Nueva York tiene el transporte público más peligroso del país.

La violencia es constante en el transporte público de NYC. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia, la inmigración y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024. Las agresiones en el subterráneo han aumentado 7%, de 325 casos el año pasado a 349, según las estadísticas de NYPD citadas por Daily News en agosto de 2025.