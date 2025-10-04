Pronóstico del tiempo en Chicago para este sábado 4 de octubre

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Por esta razón, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 4 de octubre.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 86 grados Fahrenheit (30ºC) y una mínima de 66 grados Fahrenheit (19ºC) . Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 2 durante el día y del 1 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, habrá cielos sin nubes.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer dará comienzo a las 06:50 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 18:28 h. En total habrá 12 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá cielos despejados. Se estima que la temperatura máxima sea de 84 grados Fahrenheit (29ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 68 (20 grados Celsius).

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es vital estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su tiempo impredecible, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima