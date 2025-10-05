Arrestan al sospechoso de matar a dos adolescentes en una ruta de senderismo en Arizona

De manera oficial fue confirmado el arresto de Thomas Brown, un hombre de 31 años, quien figura como el principal sospechoso del doble asesinato de unos adolescentes que fueron hallados en una ruta de sendero en mayo en Mount Ord.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa (MCSO), Brown enfrenta dos cargos por asesinato en primer grado por las muertes ocurridas en la zona remota, popular para campamentos.

Las víctimas fueron identificadas como Pandora Kjolsrud, de 18 años, y Evan Clark, de 17 años, quienes recibieron múltiples disparos, de acuerdo con información policial. Jerry Sheridan, sheriff del condado, calificó el crimen como un acto “violento y sin sentido: el asesinato de dos jóvenes adolescentes mientras acampaban”.

Detalles de los trágicos hechos

La investigación comenzó el 26 de mayo, luego de que se reportó la desaparición de los adolescentes. Un sargento que acudió al lugar localizó el vehículo de Clark e inició la búsqueda.

Agentes adicionales encontraron un campamento en la montaña con condiciones que indicaban que algo había sido arrastrado fuera de la zona. Posteriormente, ubicaron los cuerpos de Kjolsrud y Clark, cuyas muertes en principio fueron catalogadas como “sospechosas”.

El sospechoso admitió haber “tenido una interacción” con los dos jóvenes durante una caminata. No obstante, “no hay evidencia” que sugiera algún tipo de asociación previa entre ellos, lo que lleva a las autoridades a creer que “probablemente eran completos desconocidos”, señaló el capitán David Lee en una rueda de prensa.

Del mismo modo, Lee expresó el pesar de la oficina por el impacto del crimen en las familias: “No encuentro palabras para expresar cuánto lamentamos lo que han pasado y la continua victimización que un crimen como este causa a esas familias”.

¿Qué evidencias condujeron al arresto de Brown?

En los días siguientes, los detectives recibieron numerosas pistas, incluyendo una que situaba a Brown acampando en el Monte Ord esa jornada. Otro grupo de campistas proveyó información crucial al encontrarse con un individuo que “actuaba de forma muy extraña”.

El Capitán Lee destacó que la “información de esos campistas detalló algunas observaciones muy específicas que hicieron que nuestros detectives intensificaran su atención y centraran sus esfuerzos de investigación en la participación de Thomas Brown”.

Brown declaró a la policía que acampó en el Monte Ord del 23 al 26 de mayo, pero la policía sostiene la creencia de que actuó solo. Brown suministró a las fuerzas del orden “información falsa y engañosa” sobre su participación y que la comparación de sus declaraciones con la evidencia física confirmada condujo a su captura, un hecho clave para concretar su arresto.

Con información de EFE

