Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del domingo 5 de octubre de 2025

Aquí tienes los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy domingo 5 de octubre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del domingo 5 de octubre

Los números ganadores son: 02 06 09 15 16 18 21 22 34 36 47 48 50 59 62 65 69 70 73 79

Números ganadores de Numbers del domingo 5 de octubre

Combinación mediodía: 09 09 05

Combinación noche: 03 02 04

Números ganadores de Win 4 del domingo 5 de octubre

Combinación mediodía: 06 01 01 04

Combinación noche: 07 07 01 06

Números ganadores de Take 5 del domingo 5 de octubre

Combinación mediodía: 04 13 22 26 31

Combinación noche: 08 09 22 26 37

Números ganadores de Cash4Life del domingo 5 de octubre

Los números ganadores son: 11 19 42 58 59

Errores comunes que evitar al jugar a juegos de lotería

Al jugar a la lotería, es importante evitar ciertos errores que podrían reducir las posibilidades de ganar.

Uno de los errores más comunes es elegir números basados en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto hace que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos otros quedan desechados y se ignoran y podrían ser potencialmente ganadoras.

Otro error común es no verificar los resultados de la lotería correctamente. Pueden olvidarse revisar ciertos premios menores que podrían haberse ganado. También, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (algunos jugadores han descartado por error boletos con premio).

Para finalizar, se aconseja evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay ciertas normas y pautas como mencionábamos arriba que pueden aumentar las posibilidades de ganar.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero se deben seguir algunas instrucciones para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, antes hay que rellenar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, con muchos de ellos multimillonarios.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar depende del juego, pero generalmente, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las probabilidades de ganar en el NYL Midday Numbers son de aproximadamente 1 en 1,000.

Otros resultados de la Lotería