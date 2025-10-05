Pronóstico del tiempo en Nueva York para este domingo 5 de octubre

¿En qué deberías basarte para elegir tu atuendo para salir a las calles de Nueva York este domingo? Para comenzar, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana estarán entre los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima y los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a percibir rondará los 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 3.73 mph durante la primera mitad del día y los 4.35 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:56 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:32 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se esperan cielos despejados. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 81 grados Fahrenheit (18 y 27 grados Celsius).

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y muchas precipitaciones.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.