Auxiliar de jardín de infantes de NJ acusada de aplastar la cabeza de niña contra un armario de metal

Una auxiliar de jardín de infantes de Nueva Jersey está acusada de golpear en la cabeza a una menor de 5 años contra un armario de metal luego de tomar a la niña y obligarla a sentarse en una silla, dejándola cubierta de moretones, dice un informe.

La madre de la infante ahora está exigiendo respuestas a las autoridades escolares y a la policía luego de que su hija quedó magullada y conmocionada el jueves por el supuesto asalto que tuvo lugar dentro de un salón de clases de la Academia John Fenwick en Salem.

“Como padre, uno hace todo lo posible para proteger a sus hijos, pero nunca esperé esto en una clase de jardín de infantes”, expresó Mariah, la madre de la pequeña alumna, acusando a la escuela de manejar mal la situación.

Asimismo, Mariah dijo que el director se comunicó con ella cerca del mediodía del jueves, argumentando que su hija se estaba portando mal en clase, y menos de dos horas después, le solicitaron que acudiera inmediatamente a la escuela primaria.

Cuando llegó, las autoridades de la escuela le dijeron del supuesto ataque, lo que la llevó a preguntar si la policía había sido informada de la situación y cuál era el paradero de la paraprofesional no identificada, informó New York Post.

“Pregunté dónde estaba la paraprofesional, me dijeron que la habían enviado a casa, y luego pregunté dónde estaba la policía, y me dijeron que no contactan a la policía; que estaban haciendo una investigación interna”, indicó la madre preocupada.

“Creo que me quedé paralizada, simplemente la miré fijamente”.

Un integrante del personal que testificó el incidente presentó un informe policial que decía que la asistente enfurecida levantó a la niña y la puso a la fuerza en una silla, lo que causó que se golpeara la parte posterior de la cabeza contra el armario de metal.

La madre señaló que no le han permitido hablar con la maestra que informó a la policía y desde entonces han aparecido moretones en las piernas, brazos y cuello de su hija, lo que hace que la menor se muestre reacia a volver a clases.

“Las principales prioridades del Distrito Escolar de la Ciudad de Salem son la seguridad, el bienestar y el éxito académico de cada estudiante”, declararon las autoridades escolares en un comunicado al medio. “Estamos profundamente comprometidos con mantener un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo para todos en nuestra comunidad”.

“Queremos asegurar a nuestras familias y al público que cualquier inquietud se toma en serio. Todos los asuntos se gestionan internamente con el máximo cuidado, minuciosidad e imparcialidad, garantizando el pleno cumplimiento de los procedimientos establecidos y la ley.”

Aunque no se han presentado cargos oficiales contra la auxiliar de jardín de niños, la Oficina del Fiscal del Condado de Salem y el Departamento de Niños y Familias del Estado de Nueva Jersey están investigando el incidente.

