Boca Juniors confirma que su DT Miguel Ángel Russo está internado con “pronóstico reservado”

El entrenador argentino de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, está internado “con pronóstico reservado”, informó el club de fútbol este lunes por la noche, en medio de rumores por su estado de salud y tras la ausencia del DT en el banco en las últimas fechas.

Russo “se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado”, escribió Boca en su cuenta oficial en X. “Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”, añadió la institución.

El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club.



Russo, de 69 años, fue sustituido en el banco por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quienes dirigieron al equipo en la goleada 5-0 de Boca sobre Newell’s este domingo por el Torneo Clausura.

Los síntomas, internaciones previas y un deterioro reciente llevaron al club a emitir un mensaje público, algo no habitual hasta ahora, pese a que Russo lleva enfermo un buen tiempo.

Deterioro de salud en los últimos días

El estado de salud de Russo experimentó un deterioro en los últimos días. El director técnico permanece bajo internación domiciliaria, donde recibe atención médica especializada a raíz de la enfermedad que lo aqueja.

La preocupación en el entorno de Boca Juniors se intensificó tras la derrota ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, partido en el que Russo tampoco estuvo presente.

El entrenador ya había atravesado complicaciones de salud semanas atrás: luego del triunfo ante Aldosivi en Mar del Plata, el domingo 31 de agosto, se sometió a una serie de chequeos médicos y permaneció varios días internado por una infección urinaria.

Posteriormente, tras el empate 2-2 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera el 21 de septiembre, sufrió un cuadro de deshidratación que requirió su atención e internación en la clínica Fleni, en Buenos Aires, Argentina.

Dedicatorias a Miguel Russo

Tras la goleada ante el equipo dirigido por Cristian Fabbiani, tanto Úbeda como el capitán Leandro Paredes aprovecharon la conferencia de prensa para enviar mensajes de apoyo a Russo.

“Queremos dedicarle el triunfo a Miguel (Russo) que seguramente nos estuvo mirando por televisión”, manifestó Úbeda en sus primeras declaraciones tras el partido. El ex defensor de Racing Club y ex seleccionador Sub 20 de Argentina añadió: “Toda la semana, todo el cuerpo técnico estamos en permanente contacto con Miguel, estuvimos en su casa y está al tanto de todo lo que venimos haciendo siempre, por más que no esté físicamente, está al tanto de todas las decisiones, por eso empecé dedicándoselo a él, porque lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”.

Por su parte, Paredes también se refirió a la situación del entrenador: “Dedicarle el triunfo a él de nuestra parte porque es la cabeza de nuestro grupo. Que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”.

🥹De LEANDRO PAREDES a MIGUEL ÁNGEL RUSSO:



