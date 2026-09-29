Nueva York busca trabajadores para diferentes puestos; algunos pagan $331 al día

Nueva York acercará este miércoles 30 de septiembre de 2026 a solicitantes de empleo con más de 20 empleadores durante una feria laboral de HRA Business Link en Manhattan.

Aunque el gobierno de la ciudad no ha informado cuántas vacantes ni qué salarios ofrecerán las empresas participantes, la jornada coincide con convocatorias de City Laborer que pagan $331.92 al día y no requieren estudios ni experiencia formal.

Los empleos con ese salario no forman parte necesariamente de la feria laboral. Se trata de convocatorias municipales independientes. Para participar en el encuentro de la Administración de Recursos Humanos de Nueva York (HRA), es necesario enviar previamente el currículum y completar un proceso de preselección para recibir mayor información sobre el horario y el lugar exacto del evento.

Los interesados deben enviar cuanto antes su hoja de vida a businesslinkrecruitment@hra.nyc.gov con el asunto ‘Job Fair’. El personal de HRA revisará los perfiles y se comunicará con los candidatos que avancen en el proceso.

La feria exige registro previo

La feria HRA Business Link: Community Hiring Provider Career Fair indica que asistirán “20 o más empleadores que buscan activamente contratar nuevo talento”.

No habrá acceso automático. La ubicación y la hora para asistir serán comunicadas únicamente a las personas preseleccionadas, por lo que enviar un currículum no garantiza una invitación ni una oferta de trabajo.

Business Link es un servicio gratuito de la HRA, que atiende principalmente a personas que reciben ayuda en efectivo, forman parte del programa SNAP, apoyo de vivienda u otra asistencia financiera. Sin embargo, sus servicios de búsqueda y referencia laboral están disponibles para cualquier neoyorquino.

La ciudad también puede proporcionar servicios en otros idiomas cuando se soliciten, un recurso que puede facilitar el proceso a los candidatos hispanos que necesiten asistencia lingüística.

No hay miles de vacantes confirmadas

HRA no confirmó si en este evento hay disponibles “miles de puestos”. La cifra disponible se refiere a los resultados históricos de sus programas: durante el año fiscal 2025, la agencia ayudó a casi 22,000 neoyorquinos de bajos ingresos a conseguir empleo, un aumento de más del 170% frente al año fiscal anterior.

Dentro de ese total, casi 10,500 beneficiarios de ayudas públicas obtuvieron trabajo mediante Business Link HireNYC, 28% más que un año antes y una cifra récord para el programa. Estos datos corresponden a colocaciones laborales realizadas durante todo el año fiscal, no a vacantes disponibles en el evento del 30 de septiembre.

“El dato es claro: estos programas han ayudado a más neoyorquinos a encontrar empleos de calidad”, afirmó Molly Wasow Park, comisionada del Departamento de Servicios Sociales, al presentar los resultados del año fiscal 2025.

Algunos puestos ofrecen $331.92 diarios

Fuera de la feria, la Ciudad mantiene abiertas al menos dos convocatorias de City Laborer con una remuneración de $331.92 por jornada. Los puestos son de tiempo completo y no establecen requisitos formales de educación o experiencia, aunque sí exigen capacidad para realizar labores físicas.

Las oportunidades publicadas son:

DCAS, Job ID 791270: puesto de Laborer para apoyar eventos y operaciones en distintos puntos de la ciudad; acepta solicitudes hasta el 11 de octubre de 2026

puesto de Laborer para apoyar eventos y operaciones en distintos puntos de la ciudad; acepta solicitudes hasta el Departamento de Salud, Job ID 783698: City Laborer en Woodside, Queens; permanece abierto hasta el 25 de octubre de 2026

City Laborer en Woodside, Queens; permanece abierto hasta el Salario: $331.92 por día en ambas convocatorias

$331.92 por día en ambas convocatorias Requisito principal: licencia de conducir válida del estado de Nueva York

Las funciones incluyen cargar y mover materiales, conducir vehículos de trabajo, utilizar herramientas, organizar equipos y apoyar operaciones logísticas. La licencia comercial CDL aparece como habilidad preferida en algunas convocatorias, pero no como requisito mínimo general para estos dos anuncios.

Sectores con mayor oportunidad

Business Link examina candidatos para empleos desde puestos iniciales hasta profesionales. Sus sectores habituales incluyen atención médica domiciliaria, administración, entrada de datos, seguridad, mantenimiento, comercio minorista, ventas, almacenes, servicios sociales y preparación de alimentos.

La organización sostiene que durante más de 20 años ha conectado a miles de neoyorquinos con oportunidades laborales y de capacitación. También organiza ferias mensuales y ofrece asesoría para la elaboración de currículums, objetivos profesionales y posibilidades de entrevista.

“Encontrar el empleo adecuado puede ser una tarea abrumadora para cualquiera”, señaló Scott French, administrador de HRA, quien agregó que la dificultad puede ser mayor para quienes enfrentan obstáculos laborales o económicos.

Cómo mejorar tus posibilidades

Antes de enviar tu solicitud, adapta el currículum al tipo de trabajo que buscas. Si tienes experiencia en servicio al cliente, limpieza, almacén, cocina, seguridad o mantenimiento, descríbela con acciones concretas y evita enviar un documento genérico.

También te conviene:

Incluir teléfono y correo electrónico actualizados

Revisar mensajes y llamadas después de enviar el currículum

Solicitar asistencia lingüística si la necesitas

Llevar identificación y varias copias de tu currículum si recibes invitación

Aplicar por separado en NYC Jobs si te interesan los puestos de City Laborer

Business Link también permite recibir avisos cuando aparecen oportunidades nuevas mediante su servicio gratuito de mensajes de texto Text-2-Work.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre cómo participar en la feria laboral de HRA Business Link en Manhattan

¿Cuándo será la feria laboral de HRA?

El evento está programado para este miércoles 30 de septiembre de 2026 en Manhattan. El horario y la ubicación se entregarán a las personas que superen la preselección.

¿Cómo puedes registrarte?

Envía tu currículum a businesslinkrecruitment@hra.nyc.gov y escribe “Job Fair” en el asunto. La inscripción previa es obligatoria.

¿Cuántas vacantes ofrece la feria?

HRA no publicó un número total de puestos. La cifra de casi 22,000 corresponde a personas que consiguieron empleo mediante los programas de la agencia durante el año fiscal 2025.

¿Los empleos de $331.92 diarios estarán en la feria?

No está confirmado. Son convocatorias municipales separadas para City Laborer que aparecen en el portal NYC Jobs.

¿Debes recibir SNAP para usar Business Link?

No necesariamente. El programa atiende principalmente a beneficiarios de ayudas públicas, pero cualquier neoyorquino puede utilizar gratuitamente sus servicios de conexión laboral.

Conclusión

La feria de este miércoles puede abrir una puerta para acceder a una entrevista laboral, pero debes registrarte ahora para poder participar. Si no recibes una invitación, todavía puedes utilizar Business Link y NYC Jobs para seguir buscando: las convocatorias cambian y algunas pueden cerrar cuando la agencia encuentre candidatos, incluso antes del plazo anunciado.

Lo importante es aprovechar este tipo de oportunidades para tener mayores oportunidades de obtener un nuevo empleo con mejores condiciones.

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