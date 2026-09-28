Proponen pagar el Seguro Social completo desde los 60 años a ciertos trabajadores

Una propuesta presentada en el Congreso permitiría que personas con empleos físicamente exigentes cobren su jubilación completa del Seguro Social a partir de los 60 años. La medida aún no es ley y no cambia las edades vigentes para solicitar el beneficio.

¿A quiénes beneficiaría la propuesta?

La congresista demócrata Haley Stevens, de Michigan, anunció el 24 de septiembre la iniciativa Blue Collar Social Security Fairness Act.

Su objetivo es adelantar la edad para recibir el beneficio completo a quienes han trabajado en ocupaciones que requieren un esfuerzo físico considerable.

Stevens mencionó como ejemplos la construcción, la instalación de techos, la enfermería y la manufactura.

“Los habitantes de Michigan que trabajan con las manos no deberían verse obligados a esperar hasta que sus cuerpos ya no resistan para jubilarse”, afirmó la legisladora.

Stevens sostiene que algunas personas no pueden continuar en esos empleos hasta la edad en que les corresponde cobrar el beneficio sin reducción.

La lista definitiva de ocupaciones elegibles no está establecida.

Según la propuesta, la Administración del Seguro Social tendría que identificarla, publicarla y actualizarla cada tres años.

Por ello, trabajar en uno de los sectores mencionados como ejemplo no significaría, por sí solo, que una persona ya puede solicitar el pago a los 60 años.

Cómo se determinaría quién reúne los requisitos

La iniciativa no exige que toda la carrera laboral se haya dedicado a trabajos físicamente demandantes.

Plantea dos vías para acceder al beneficio completo desde los 60 años: acumular 15 puntos o sumar 20 años de trabajo en ocupaciones elegibles.

Los puntos dependerían de la edad a la que se realizó el trabajo.

Cada año entre los 18 y los 34 contaría como 0.5 puntos; entre los 35 y los 44, como un punto; entre los 45 y los 54, como 1.5 puntos; y desde los 55 años, como dos puntos por año.

Así, el sistema daría mayor peso a los años de labor física realizados a edades más avanzadas.

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