Luis Miguel prepara nueva gira mundial para 2027: recorrerá América Latina, Estados Unidos y Europa

El cantante Luis Miguel anunció que regresará a los escenarios en una gira prevista para 2027, con la que recorrerá América Latina, Estados Unidos y Europa, aunque hasta el momento no ha revelado una fecha oficial de inicio del tour.

A través de una publicación en Instagram, “El Sol de México” publicó una imagen en la que anuncia que su próxima gira llevará por nombre “Luis Miguel Tour 2027”. Sin embargo, no ofreció detalles sobre los países que visitará ni cuándo comenzará la gira.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, el equipo de Luis Miguel informó que volverán a trabajar con la productora Fenix Entertainment. Esta empresa trabajó con Luis Miguel en su última gira, con la cual ofreció más de 100 conciertos.

De acuerdo con el comunicado compartido en las redes sociales de Luis Miguel, la gira de 2027 recorrerá América Latina, Estados Unidos, Europa y otros territorios internacionales. Las fechas y ciudades se anunciarán próximamente en las cuentas oficiales del cantante y de Fénix Entertainment.

La gira de 2023-2024 de Luis Miguel se ubicó como la gira más taquillera de todos los tiempos entre los artistas latinos. El artista recaudó $318.2 millones de dólares y vendió 2.2 millones de entradas en sus primeros 146 conciertos, de acuerdo con cifras reportadas a Billboard Boxcore.

Durante su gira, el cantante hizo historia al convertirse en el primer artista en ofrecer 18 fechas de una misma gira en la Arena Ciudad de México.

La pasada gira de Luis Miguel comenzó en 2023 con 10 conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, y luego 10 conciertos en el Movistar Arena de Santiago de Chile.

Con esas 20 fechas iniciales, el astro mexicano recaudó $28.1 millones de dólares y vendieron 227,000 entradas, estableciéndola ya como la tercera gira más taquillera de su destacada carrera. La gira continuó por Estados Unidos, México y América Latina, volvió a Estados Unidos, se dirigió a España y regresó a Latinoamérica.

Los detalles sobre las fechas y los recintos en los que se presentará Luis Miguel en su gira 2027-2028 se conocerán próximamente a través de las redes sociales del artista y la empresa.

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