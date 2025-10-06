Equipo de ciclismo Israel Premier Tech cambiará de nombre para “alejarse de la actual identidad israelí”

Este lunes el equipo Israel Premier Tech anunció a través de un comunicado en su página web que modificará su nombre e imagen con el objetivo de “alejarse de su identidad israelí”, después de la polémica generada en La Vuelta a España.

Las protestas propalestinas durante la competición española tuvieron como objetivo el equipo israelí. Unas manifestaciones que llevaron la participación de Israel en los eventos deportivos al centro del debate.

Además, poco después de la Vuelta a España, el Giro de Emilia prohibió al equipo participar en la competición.

Israel Premier Tech kommer ikke til at hedde Israel i 2026 og rigmanden Sylvan Adams træder tilbage. pic.twitter.com/bwuYGAu4k6 — Veloropa (@veloropa) October 6, 2025

Comunicado del Israel-Premier Tech

Este lunes, a través de un comunicado publicado en su página web, el equipo Israel-Premier Tech ha anunciado cambios. “Hace once años, se fundó el equipo de Cycling Academy con la visión de nutrir a jóvenes talentos de países ciclistas no tradicionales, incluido Israel, brindando a los aspirantes a ciclistas un camino claro hacia el ciclismo profesional”, comenzaba el escrito.

Y añaden: “Durante los últimos 11 años, el equipo, que evolucionó a Israel–Premier Tech hace cuatro años, ha experimentado los altibajos propios del deporte profesional, desde la alegría de ver a nuestros corredores ganar etapas del Tour de Francia hasta el desafío del descenso y la remontada al World Tour. Es, y siempre ha sido, un proyecto deportivo”.

También han destacado el valor de la cultura del equipo y los logros en carretera: “El equipo se enorgullece de sus logros en la carretera, pero aún más de la cultura que ha construido. Esta cultura ha sido la base que le ha permitido superar los desafíos de los últimos meses, apoyando firmemente a sus pilotos y personal durante un período increíblemente difícil. A lo largo de este tiempo, los propietarios y la gerencia del equipo han reconocido la necesidad de un cambio”.

Sin embargo, los hechos ocurridos durante la Vuelta a España, han obligado al equipo a tomar una serie de medidas: “Con un firme compromiso con nuestros ciclistas, personal y valiosos socios, se ha tomado la decisión de cambiar el nombre y la imagen del equipo, alejándose de su actual identidad israelí. En el deporte, el progreso a menudo requiere sacrificio, y este paso es esencial para asegurar el futuro del equipo”. Y añaden: “De cara a la temporada 2026, Sylvan Adams decidió dar un paso atrás en su participación diaria y ya no hablará en nombre del equipo, para centrarse en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial”.

Y concluyen el comunicado: “Aunque nos espera un nuevo capítulo, que se revelará pronto, el equipo seguirá fiel a su promesa fundacional: desarrollar talentos ciclistas de todo el mundo. A nuestros fans: gracias por su apoyo incondicional a lo largo de los años, y especialmente durante estas últimas semanas. Esperamos continuar este camino juntos”.

Seguir leyendo:

Rusia arresta al ciclista francés mientras intentaba batir un récord mundial

Protestas propalestinas obligaron a suspender la última etapa de la Vuelta a España en Madrid

Ciclista cayó por culpa de un manifestante y crece el malestar en la Vuelta 2025