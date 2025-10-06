Estos serán los signos más afectados con la llegada de la Superluna llena en Aries

El 7 de octubre de 2025 se observará la primera Superluna del año, cuando la Luna alcanzará su punto más cercano a la Tierra. Este fenómeno no solo la hará verse más grande y brillante en el cielo nocturno, sino que también intensificará nuestras emociones y sentimientos, multiplicando su influencia por diez.

Astrológicamente, esta Superluna coincide con la temporada de eclipses, lo que eleva la carga energética del momento. La Superluna Llena en Aries se experimenta con mayor intensidad, despertando sentimientos poderosos y una mayor necesidad de acción, claridad y liberación”.

La influencia reciente de los eclipses ha dejado huellas profundas. Viejos patrones y heridas creídas sanadas han resurgido, lo que llevó a terminaciones abruptas de amistades y relaciones, también ha permitido concluir contratos y lecciones kármicas pendientes.

Un momento de introspección y acción personal

Durante esta etapa, personas y recuerdos del pasado pueden resurgir, generando pensamientos oscuros, preocupación y dudas. Aunque puede sentirse pesado, significa que el cuerpo y la mente se están purificando y liberando a un nivel más profundo.

La Superluna en Aries invita a actuar con valentía, liberándose de patrones, compromisos y relaciones que limitan el crecimiento personal. Problemas no resueltos pueden emerger, ofreciendo la oportunidad de expresar la verdad con honestidad y de tomar decisiones significativas para nuestra vida afectiva y profesional.

Este evento nos recuerda que nuestras propias necesidades son importantes. Quienes se han centrado demasiado en otros deberán equilibrar sus deseos con la consideración de sus relaciones, activando la polaridad Aries-Libra: asertividad personal y conciencia sobre el impacto de nuestras acciones en los demás.

El momento es propicio para reafirmar límites, dejar atrás situaciones poco saludables y retomar el control de la vida. Las emociones pueden sentirse intensas, pero también impulsan la iniciativa y la acción en dirección a cambios necesarios, favoreciendo la resolución de asuntos pendientes y la búsqueda de oportunidades de crecimiento.

Esta Superluna también se conoce como Luna del Cazador, un nombre que remonta a tradiciones de pueblos originarios del hemisferio norte, quienes asociaban la primera Luna Llena posterior al equinoccio de otoño con las jornadas de caza y preparación para el invierno.

Aries, Cáncer, Libra y Capricornio serán los signos más afectados, experimentando un impulso para actuar, afirmar límites y tomar decisiones cruciales. Para ellos, este evento puede representar un punto de inflexión energético, guiándolos hacia la acción y el compromiso con objetivos claros.

La temporada de Libra, que se extiende hasta noviembre, resalta la importancia de equilibrar relaciones con autenticidad y conexión personal. La Superluna en Aries recuerda que la verdadera armonía requiere priorizar nuestras necesidades, deseos y verdad interna, sin descuidar la consideración hacia los demás.

Se trata de un punto de inflexión energético, Aries representa el fuego primordial del alma y la luz de la vida. La energía de esta luna es directa, ardiente, honesta y confrontativa, tocando la fuerza de voluntad y la capacidad de elegirnos a nosotros mismos.

El evento lunar no requiere decisiones forzadas, sino el reconocimiento y el respeto de nuestro fuego interior. Desde allí, la acción correcta emergerá de forma natural, alineada con nuestro verdadero ser y propósitos, marcando un nuevo ciclo de transformación y claridad personal.