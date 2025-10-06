Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del lunes 6 de octubre de 2025

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy lunes 6 de octubre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del lunes 6 de octubre

Los números ganadores son: 05 08 09 12 14 25 28 30 31 38 40 43 49 50 55 64 65 67 78 80

Números ganadores de Numbers del lunes 6 de octubre

Combinación mediodía: 05 00 06

Combinación noche: 07 06 02

Números ganadores de Win 4 del lunes 6 de octubre

Combinación mediodía: 07 06 04 02

Combinación noche: 03 02 09 00

Números ganadores de Take 5 del lunes 6 de octubre

Combinación mediodía: 06 12 13 17 28

Combinación noche: 07 10 12 32 33

Números ganadores de Cash4Life del lunes 6 de octubre

Los números ganadores son: 04 19 29 32 52

Consejos para aumentar tus opciones de ganar la lotería

Si bien la lotería es un juego de azar, existen algunas formas de conseguir mejorar las posibilidades de lograr premio en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Para empezar, ayuda mucho buscar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Hay ciertos números que pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser de ayuda al seleccionar los números que vas a jugar.

Seguidamente, se aconseja jugar regularmente y jugar en diferentes sorteos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores podrían incrementar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, es esencial establecer un presupuesto que se pueda seguir. No se ha de gastar más dinero del permitido en la lotería, pues esto podría provocar dificultades económicas.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso fácil y sencillo, pero hay que seguir algunas instrucciones para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, previamente se necesita rellenar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha convertido a muchos participantes en ganadores, muchos de ellos multimillonarios.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Años antes, en 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Qué días se juegan los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se realizan todos los días para algunos juegos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. La información sobre los sorteos de cada juego se puede encontrar en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

Otros resultados de la Lotería