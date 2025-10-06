MLS: Reportan que Gerardo “Tata” Martino será entrenador de Los Ángeles FC

El entrenador argentino Gerardo “Tata” Martino volverá al ruedo. El futuro del estratega rosarino estará en Estados Unidos, ya que alcanzó un principio de acuerdo para asumir la dirección técnica de Los Ángeles FC a partir de la próxima temporada.

Según informó el periodista Germán García Grova en sus redes sociales, el Tata regresará a la Major League Soccer (MLS), donde se reencontrará con Lionel Messi, líder del Inter Miami.

🚨Gerardo “Tata” Martino alcanzó un acuerdo verbal con #LAFC



👉🏾Se cruzan los papeles para rubricar un contrato y volver a 🇺🇸 para dirigir la próxima temporada.



ℹ️ con @agustinmalves pic.twitter.com/w6lvJAGbZC — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) October 6, 2025

Tras el anuncio de la salida de Steve Cherundolo, LAFC se mostró muy activo en la búsqueda de entrenadores. Tan así, que según varias fuentes desde la ciudad de Rosario, los de Los Ángeles entablaron conversaciones con Martino desde hace meses, por lo que este acuerdo se viene cocinando desde hace mucho.

Vuelta a la MLS

El “Tata” Martino tiene una destacada carrera, consiguiendo títulos en muchos clubes. Dos de esos clubes donde fue campeón, son de la MLS.

Atlanta United fue el primero. Martino llevó a Atlanta a la victoria en la Copa MLS en 2018 y sigue siendo una figura muy respetada dentro del club. Su equipo campeón y un lanzamiento casi perfecto atrajeron inesperadamente la atención del mundo del fútbol a la ciudad.

Luego, llegó a Inter Miami donde también consiguió un gran éxito. El ciclo de Gerardo Martino en Inter Miami fue uno de campeonatos ganados: conquistó la Supporters’ Shield y ganó una Leagues Cup. Además, logró que el proyecto encabezado por David Beckham comenzara a tomar fuerza para competir de lleno en los torneos más importantes de la Concacaf.

De Atlanta United se fue porque su ciclo se cumplió, yéndose de muy buena manera y sosteniendo su legado en un lugar alto de la estima de los hinchas del cuadro rojinegro. Pero su salida de Inter Miami fue más rara.

Nuevo desafío en Los Ángeles FC

El desafío que le espera en Los Ángeles FC es considerable. El club californiano, reconocido como uno de los más poderosos y prestigiosos del fútbol estadounidense, ocupa actualmente la cuarta posición en la tabla con 56 puntos y ya aseguró su presencia en los playoffs.

A partir del próximo año, Martino contará con un plantel repleto de figuras internacionales. Entre los nombres más destacados se encuentran el arquero francés Hugo Lloris y el delantero surcoreano Heung-Min Son, quien llegó recientemente procedente del Tottenham.

Además, dispondrá del atacante gabonés Denis Bouanga, considerado una de las máximas estrellas de la liga y actual máximo goleador del certamen junto a Messi, ambos con 24 tantos.

Seguir leyendo:

Artículos de Diego Maradona serán puestos en subasta

UEFA dio visto bueno al Barcelona vs. Villarreal en Miami

Omar Bravo seguirá en prisión preventiva en la cárcel donde se fugó Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán