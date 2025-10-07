New York Yankees dan señales de vida y ganan el primero ante Blue Jays guiados por la ofensiva de Aaron Judge

Los New York Yankees consiguieron su primera victoria de la Serie Divisional de la Liga Americana, tras superar 9-6 a los Toronto Blue Jays con un Aaron Judge en plan estelar.

Este significa el primer triunfo para la tropa dirigida por Aaron Boone, mientras que los de Toronto tienen dos lauros.

Aaron Judge tuvo su momento de brillo al conectar un soberbio cuadrangular a una recta de 99.7 mph del relevista Louie Varland, con dos compañeros a bordo para igualar la pizarra 6-6 en ese momento.

La única duda era si la pelota se mantendría en territorio bueno, y terminó golpeando el poste de foul, empatando el juego y desatando la explosión que la afición de los Yankees había estado esperando toda la noche.

Fue el primer jonrón de Judge en la postemporada 2025 y el 17mo de su carrera en playoffs, llegando justo cuando los Yankees más lo necesitaban.

Judge responde a la hora grande en casa

Judge había estado conectando sencillos a lo largo de la postemporada, y su primer bambinazo no pudo haber llegado en mejor momento.

El batazo vino ante un lanzamiento que estaba a 1.2 pies hacia adentro del centro de la zona de strike, marcando la primera vez desde que se lleva registro del recorrido de lanzamientos en 2008 –ya sea en temporada regular o playoffs– que un bateador conecta jonrón ante una recta de más de 99 mph tan adentro.

A diferencia del Juego 1 en el Rogers Centre, cuando Judge se ponchó con las bases llenas y sin outs, esta vez aprovechó su oportunidad, luego de que Austin Wells se embasara por un elevado que dejó caer el antesalista Addison Barger, y Grisham negociara una base por bolas, dándole paso a Judge como la carrera del empate.

