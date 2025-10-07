Resultado Lotería LEIDSA hoy: comprueba los números ganadores del martes, 7 de octubre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más famosas en República Dominicana, con sorteos diarios que ofrecen a los jugadores la posibilidad de ganar premios millonarios. Si estás interesado en participar en esta lotería o simplemente deseas estar al corriente de los últimos resultados, sigue leyendo para ver más información.

Aquí abajo los resultados de hoy martes, 7 de octubre de 2025 de la lotería más popular de República Dominicana. LEIDSA reparte premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio correcto. Abajo, te proporcionamos los últimos resultados de cada sorteo:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del martes 7 de octubre

Los números ganadores son: 07 85 56

SÚPER KINO TV | Números ganadores del martes 7 de octubre

Los números ganadores son: 60 11 38 09 31 70 59 40 55 33 73 52 80 61 46 16 49 42 10 67

LOTTO POOL | Números ganadores del martes 7 de octubre

Los números ganadores son: 02 06 07 27 29

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del martes 7 de octubre

Los números ganadores son: 02 30 10

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, has de comprar un boleto en cualquiera de los puntos de venta autorizados. El boleto tendrá una serie de números que debes escoger antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y se puede realizar la cantidad de jugadas que se desee.

Una vez seleccionados tus números, entrega el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un recibo que debes guardar con cuidado. Si ganas un premio, tu recibo será tu garantía para reclamarlo.

Para obtener tu premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para hacerte con el acumulado acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos obtienen premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se celebran diariamente a distintas horas. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico comienza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se celebra a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más populares de LEIDSA, ya que da a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes escoger seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, ganarás el premio mayor.

No obstante, puedes llevarte premios secundarios si aciertas cinco, cuatro o tres números. Además, ten en mente en el momento de jugar que hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio en caso de coincidir con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se lleva a cabo cada día a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el cual debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Así que no pasa nada si no los tienes todos!

El juego consiste en adivinar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos que hayan elegido cuatro números ganadores se llevan 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números reciben 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a diario a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Por último, Súper Palé es un novedoso juego que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

Si quieres estar informado sobre los números y toda la información de la lotería, visita https://eldiariony.com/categoria/loteria