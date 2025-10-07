Trump pretende reducir plazas para refugiados y dará prioridad a sudafricanos blancos

La administración Trump intenta establecer un límite reducido sobre la admisión de refugiados que pueden estar en Estados Unidos para este año fiscal y estaría dando prioridad a los sudafricanos blancos, quienes ha dicho, están siendo discriminados por su gobierno.

El número de refugiados sería de 7,500 personas, lo cual representa un mínimo histórico, comparado con los 125,000 del año pasado bajo el mandato de Joe Biden, informó la agencia Reuters.

La etnia afrikáner son discriminados por su gobierno

Entre los refugiados, la administración Trump estaría dando prioridad a los sudafricanos blancos de etnia afrikáner, porque son discriminados por su gobierno, que está dirigido por negros. Las personas son víctimas de violencia racial y están siendo confiscados de sus tierras, dijeron tres personas familiarizadas con el asunto, reportó AP.

La misma agencia de información señaló que alrededor de 70 sudafricanos blancos fueron reubicados en Estados Unidos en dos grupos en mayo y junio.

Donald Trump redujo el número de refugiados durante su primer mandato (2017-2021) como parte de una amplia ofensiva contra la inmigración legal e ilegal. Este 2025, congeló las admisiones de refugiados, afirmando que solo podrían reanudarse si se determinaba que era en beneficio de Estados Unidos.

“Pondría en peligro la vida de las personas”

Por su lado, el gobierno sudafricano niega rotundamente las afirmaciones que ha declarado Trump, las cuales ha calificado de “completamente falsas” por la desinformación.

Reuters informó que la organización Refugee Council USA, instó a otros funcionarios a presionar a Trump para que más refugiados puedan llegar a EE.UU., pues un límite tan bajo “pondría en peligro la vida de las personas, separaría familias y socavaría nuestra seguridad nacional y el crecimiento económico”.

Los afrikáners son descendientes de colonos holandeses y franceses que llegaron a Sudáfrica en el siglo XVII. Son solo una de las minorías blancas de Sudáfrica, que también incluye a los sudafricanos de ascendencia británica. Hablan afrikáans, un idioma derivado del holandés. Hay alrededor de 2,7 millones de afrikáners en Sudáfrica.

Con información de Reuters y AP

