UFC suspendió por 18 meses a Conor McGregor por no presentarse a pruebas antidopaje

La UFC y la CSAD -Combat Sports Anti-dopping- acaban de hacer oficial una sanción a Conor McGregor de 18 meses de inhabilitación por saltarse tres controles antidoping en un periodo de un año, durante 2024.

Las pruebas fallidas ocurrieron el 13 de junio, y el 19 y 20 de septiembre, poco tiempo después de conocerse la lesión sufrida en el dedo del pie que le impidió enfrentarse a Michael Chandler en junio de ese mismo año.

Según indica el comunicado, ‘The Notorious’ ha aceptado la sanción y ha cooperado en todo momento, por lo que podrá volver a pelear a partir del 20 de marzo de 2026.

McGregor coopera con la UFC

Desde hace varias semanas, McGregor ha revelado su intención de estar en la cartelera que la UFC planea hacer en la Casa Blanca el 14 de junio de 2026, y una vez se ha emitido el comunicado han saltado todas las alarmas.

Sin embargo, la sanción entra en vigor desde el día que se saltó el tercer test antidopping, por lo que no hay riesgo alguno. Eso sí, gracias a su cooperación.

Como bien indica el comunicado, en caso de que Conor no hubiese cooperado la sanción habría sido de 24 meses, hasta el 20 de septiembre de 2026. Es decir, su sueño de pelear en el evento más importante de la historia de la UFC se habría desvanecido. Sin embargo, a pesar de la sorprendente noticia, nada cambia para ‘The Notorious’.

De hecho, el peleador irlandés ya está entrenando y ha afirmado que estará seis meses focalizado únicamente en la preparación del combate. De hecho, hoy mismo había anunciado que dejará las redes sociales por unos meses. Sin embargo, todavía no se ha pronunciado al respecto de esta noticia.

Comunicado oficial de la sanción contra Conor McGregor

Combat Sports Anti-Doping (CSAD) anunció hoy que Conor McGregor , de Dublín, Irlanda, ha aceptado un período de inelegibilidad de 18 meses por una violación de la Política Antidopaje de UFC (UFC ADP).

McGregor omitió tres intentos de toma de muestras biológicas en un período de 12 meses en 2024, lo que constituye una infracción del ADP de la UFC. Los atletas de la UFC deben proporcionar información precisa sobre su paradero en todo momento para que se les pueda contactar y someterse a la toma de muestras biológicas sin previo aviso. Las pruebas fallidas de McGregor ocurrieron el 13 de junio, el 19 y el 20 de septiembre de 2024 , y fueron clasificadas como Incumplimiento de Paradero por la CSAD según el ADP de la UFC.

Aunque McGregor no se presentó a las pruebas en esas fechas, la CSAD indicó que se estaba recuperando de una lesión y no se estaba preparando para una próxima pelea en el momento de las tres pruebas fallidas. McGregor cooperó plenamente con la investigación de la CSAD, aceptó la responsabilidad y proporcionó información detallada que, según la CSAD, contribuyó a las pruebas fallidas.

A pesar de estos factores atenuantes, la CSAD enfatiza que la presentación precisa de informes de paradero y la posibilidad de realizar pruebas sin previo aviso son esenciales para el éxito del ADP de la UFC. Considerando la cooperación y las circunstancias de McGregor, la CSAD redujo en seis meses la sanción estándar de 24 meses por tres incumplimientos de paradero. Su período de inelegibilidad comenzó el 20 de septiembre de 2024 (fecha de su tercer incumplimiento de paradero) y finalizará el 20 de marzo de 2026 .

El CSAD administra de forma independiente el programa antidopaje anual de la UFC. La recolección de muestras biológicas en el marco del Programa Antidopaje de la UFC (ADP) la realiza Drug Free Sport International (DFSI) , líder mundial en la industria antidopaje con más de 5000 profesionales capacitados en recolección. Todas las muestras se analizan en el Laboratorio de Investigación y Análisis de Medicina Deportiva (SMRTL), acreditado por la AMA, en Salt Lake City, Utah.

