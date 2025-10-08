Clima de hoy en Nueva York para este miércoles 8 de octubre

¿Qué ropa deberías sacar de tu armario para salir este miércoles en Nueva York? Antes que nada, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme variarán entre los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de máxima y los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tu cuerpo va a sentir rondará los 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 12.43 mph durante la primera mitad del día y los 14.91 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:59 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:27 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana tendremos pocas nubes. Las temperaturas se moverán entre los 46 y los 63 grados Fahrenheit (8 y 17ºC).

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.