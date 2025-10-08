EL Awards 2025: Carlos Velázquez

Cuando era pequeño, a Carlos Velázquez sus padres le decían que iba ser abogado porque le gustaba discutir con ellos. Por mucho tiempo, Velázquez pensó que ese iba a ser su destino.

Pero cuando fue a la universidad, lo pusieron en el programa de trabajo social por el ensayo que había escrito para ingresar y por las recomendaciones que llevaba.

“Me enamoré de la idea de ayudar a otros a ayudarse a sí mismos”, dijo.

Después de graduarse, Velázquez comenzó a trabajar en distintas organizaciones, y desde entonces ya pasaron más de dos décadas. En 2022, fue nombrado Director Ejecutivo de la Liga Atlética de la Policía de la Ciudad de Nueva York, una de las organizaciones de servicio a la juventud más grandes y con más historia de la ciudad; se fundó en 1914. Beneficia anualmente a unos 15 mil jóvenes en los cinco condados.

Como líder de esta organización, Velázquez se asegura de que existan espacios seguros para los jóvenes en toda la ciudad, y en conectar a los chicos con las fuerzas del orden y con el departamento de bomberos, por ejemplo.

Velázquez, de herencia puertorriqueña, nació y se crió en East Harlem, y él mismo es producto de los programas de la Liga Atlética de la Policía.

“Así que he dedicado mi vida simplemente a mejorar las comunidades, a ser un modelo a seguir para los jóvenes que se parecen a mí, y también a ser una voz para nuestra comunidad”, dijo.

Además de su licenciatura en Ciencias de la Universidad de Syracuse, Velázquez posee una maestría en Educación y una maestría en Trabajo Social. También tiene certificados del Programa de Educación Ejecutiva de la Universidad de Columbia y del programa Perspectivas Estratégicas en Liderazgo de Organizaciones sin Fines de Lucro de la Escuela de Negocios de Harvard.

Sin embargo, su trabajo no es para enseñar a los chicos cómo ganar dinero, como se lo dijeron en una conferencia sobre desarrollo profesional que ofreció frente a un grupo de jóvenes.

“Les dije, ‘no, les estoy ayudando a tener oportunidades'”, sostuvo. “Estoy impactando comunidades, estoy impactando una ciudad que amo, pero también quiero que los jóvenes que vengan después de mí tengan esa misma oportunidad”.