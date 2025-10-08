EL Awards 2025: Nelson Figueroa

En 2004, cuando Nelson “Figgie” Figueroa era lanzador de los Piratas de Pittsburgh, sufrió una lesión que lo mandó al quirófano. Estaría fuera de la jugada por varios meses. El día de la cirugía, minutos antes de la operación, el gerente general de los Piratas lo llamó para decirle que lo darían de baja del equipo.

Eso significaba que uno de los lanzadores más valiosos del Béisbol de Grandes Ligas estaba desempleado. El sueño con el que había crecido este chico de ascendencia puertorriqueña, criado en El Bronx, se había terminado en un segundo.

“Me fui a la operación con la idea de que ya no tenía trabajo”, dijo. “Fueron como cuatro años buscando la fuerza y la oportunidad para regresar”.

Lejos de sentarse a esperar a que alguien decidiera su suerte, Figueroa sacó a relucir su resiliencia y comenzó a viajar por el mundo en busca de sus propias oportunidades. En esos cuatro años jugó en ligas de México, Taiwán y República Dominicana.

En 2008, cuando tenía más de 30 años, una edad poco común para participar en las grandes ligas, Figueroa volvió al país para jugar con los Mets de Nueva York, el equipo favorito de su padre.

El pelotero reconoce que hubiera sido muy conveniente haber jugado con un solo equipo por veinte años, lo que le hubiera dado una vida estable, “pero no hubiera sido tan rico”, dijo.

“Tengo sabores de todas partes del mundo”, sostuvo. “Soy un plato fuerte diferente que nadie puede decir que se sabe la receta”.

Luego de ser pelotero, Figueroa incursionó en la radiodifusión, donde fue analista deportivo para emisoras como SportsNet New York y la red de la Major League Baseball. Su desempeño lo hizo merecedor de dos premios Emmy.

Actualmente es coanfitrión de Sports Nation Nightly, que se transmite en el canal PIX11. Esta faceta le gusta mucho y se siente muy afortunado de poder hablar de otros deportes.

“Es una oportunidad rara [para un expelotero]”, reconoció. “Pero me siento muy bien porque estoy aprendiendo; yo creo que la gente puede verlo y decir que es un punto de vista diferente”.