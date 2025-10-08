En fotos: los soldados de la Guardia Nacional enviados por Trump a Chicago, Illinois

NUEVA YORK – Al menos unas 200 tropas de la Guardia Nacional ya se encuentran en Chicago, Illinois, luego de que el presidente Donald Trump ordenara su despliegue, mientras las autoridades locales tildan de guerra declarada y ocupación la movida del republicano.

Se espera que este miércoles los efectivos que fueron trasladados desde Texas comiencen sus labores de supervisión en las calles.

Varios de estos militares se encuentran en el Centro de Reserva del Ejército de Estados Unidos en Elwood, Illinois, un suburbio de la ciudad.

Algunos de los soldados se mantendrán recibiendo entrenamiento antes de que se le asignen labores específicas.

Adicional, se espera que unos 300 miembros de la Guardia Nacional del estado también sean movilizados a distintas ubicaciones en el área de Chicago en los próximos días, según reportan varios medios nacionales y locales.

De acuerdo con información provista por el Comando Norte de EE.UU. en su sitio web, los soldados movilizados a Illinois permanecerán en la ciudad por un periodo inicial de 60 días.

“Estas fuerzas protegerán al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) y a otros funcionarios del gobierno estadounidense que desempeñan funciones federales, incluyendo la aplicación de la ley federal, y la protección de la propiedad federal”, indica el comunicado del Comando Norte.

En el exterior del centro de procesamiento de ICE en Broadview se continúan reportando choques entre manifestantes y oficiales federales. Debido a lo anterior, la alcaldesa Katrina Thompson limitó el horario de protestas de 9 a.m. to 6 p.m.

El gobernador JB Pritzker y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, presentaron una demanda el lunes para frenar el despliegue de los efectivos de Texas a Chicago.

El recurso plantea que los avances en la ‘guerra’ declarada por el presidente Trump contra Chicago e Illinois son “ilegales y peligrosos”.

“El pueblo estadounidense, independientemente de dónde resida, no debería vivir bajo la amenaza de ocupación por parte del ejército de Estados Unidos, en particular no solo porque el liderazgo de su ciudad o estado haya caído en desgracia ante un presidente”, añade la demanda encabezada por los funcionarios demócratas.

La jueza de distrito April Perry rechazó emitir una orden de restricción inmediata como solicitan las autoridades municipales y pautó una audiencia para este jueves.

El trámite legal se reportó poco después de que otra jueza de distrito, Karin Immergut, bloqueara el despliegue de la Guardia Nacional en la también ciudad demócrata de Portland, en Oregon, en espera de más argumentos de las partes.

Los soldados divisados en Elwood cargaban con armas largas.

También llevaban parches con la letra “T” en sus brazos como los que se muestran en una imagen que compartió el gobernador de Texas, Greg Abbott, en la red social X.

Un contratista de defensa dijo al Chicago Tribune que estaba instalando dormitorios, duchas y un comedor para 250 personas en la base improvisada.

Imágenes captadas por la agencia de noticias Associated Press muestran a los oficiales entrando y saliendo de unidades móviles.

Algunas de las fotos tomadas por AP de los miembros de la Guardia Nacional de Texas en Elwood:





Personal militar de la Guardia Nacional de Texas en Elwood, Illinois, un suburbio de Chicago. Foto: AP/Erin Hooley

Soldados conversan en el U.S. Army Reserve Center en Elwood. Foto: AP /Erin Hooley

La entrada y salida de personal militar del espacio es constante. Foto: AP /Erin Hooley

Los soldados de la Guardia Nacional de Texas llegaron este martes a Illinois. Foto: AP/Erin Hooley

Los soldados de Texas se estiman en 200. Foto: AP/Erin Hooley

El mayor general Niave F. Knell, subcomandante general de operaciones del Ejército Norte de EE.UU., en el centro de reserva. Foto: AP/Erin Hooley

Las autoridades municipales han catalogado el despliegue como una ocupación. Foto: AP/Erin Hooley

Algunos soldados se mantendrán recibiendo entrenamiento antes de asumir labores específicas.Foto: AP/Erin Hooley)