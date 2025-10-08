George Clooney habla sobre la crianza de sus hijos en una granja de Francia

El actor George Clooney dio una entrevista para la revista ‘Esquire’ y durante la conversación habló sobre la decisión que él y su esposa tomaron de mudarse a Francia hace unos años.

Ahora, muchas estrellas de Hollywood están dejando Estados Unidos, o pensando en hacerlo, pero ya fue una decisión que Clooney tomó. ¿La razón?, ofrecer una mejor calidad de vida a sus hijos gemelos.

“Vivimos en una granja en Francia. Pasé buena parte de mi infancia en una granja, y de niño, odiaba la idea. Pero ahora, para los gemelos, es como si no estuvieran en sus iPads, ¿sabes?”, dijo Clooney durante la entrevista.

Clooney no cree que la mejor calidad de vida se lo ofrezca solo la granja, sino el hecho de estar lejos de Los Ángeles. “Tienen una vida mucho mejor. Me preocupaba criar a nuestros hijos en Los Ángeles, en la cultura de Hollywood. Sentía que nunca tendrían una oportunidad justa en la vida”, dijo.

Incluso, apunta: “En Francia la fama les importa un bledo. No quiero que anden por ahí preocupados por los paparazzi. No quiero que los comparen con los hijos famosos de otros”.

Pese a la mudanza, el actor de 64 años no ha dejado de estar relacionado con Hollywood, pues su carrera profesional sigue activa.

Incluso, el próximo 5 de diciembre estrenará ‘Jay Kelly’, una película de comedia-dramática en la que Clooney comparte protagonismo con Adam Sandler. ‘Jay Kelly’ fue dirigida por Noah Baumbach y sigue la vida de un actor de cine muy famoso, junto con su fiel manager, Ron, mientras emprenden un inesperado viaje por Europa.

