George Clooney se sincera sobre su pasado con las drogas y el alcohol

El actor George Clooney, de 64 años, habló abiertamente sobre su relación con las drogas y el alcohol durante sus primeros años en Hollywood. En una reciente entrevista con la revista Esquire, el ganador del Óscar recordó los excesos que marcaron su vida en la década de 1980.

“En 1982, probé… consumí cocaína y esas cosas”, admitió Clooney. “Solía bromear sobre lo mucho que consumía, pero la verdad es que nunca fue un gran problema para mí”, aclaró.

El actor explicó que, por aquel entonces, la droga se encontraba normalizada en los círculos de la industria del entretenimiento.

“Hubo un episodio de la serie Taxi donde todos están consumiendo cocaína. En ese momento pensé: ‘No, esto no es como la heroína. No es adictivo’. Pero luego pensé: ‘Bueno, en realidad es bastante malo’”, relató.

Clooney también recordó la baja calidad de la cocaína que se distribuía en aquella época, señalando que posiblemente estaba mezclada o “cortada” con laxante para bebés.

“Todos se metían una línea y luego hacían del baño“, recordó.

Aunque tuvo contacto con las drogas durante fiestas a inicios de los ochenta, el actor confesó que su experiencia con la marihuana llegó mucho después, hace apenas unos quince años. Según relató, ocurrió durante una reunión con amigos en la que prepararon brownies con marihuana y decidieron ver The Wizard of Oz sincronizada con The Dark Side of the Moon, el icónico álbum de Pink Floyd.

“Estábamos drogados. Literalmente, creo que todos… Éramos como veinte en la sala de proyección. La película terminó y nos quedamos sentados sin hablar durante horas. ¡Horas! Simplemente no es mi tipo de droga”, reconoció.

Por el contrario, Clooney señaló que el alcohol siempre le atrajo mucho más. De hecho, según dijo en la entrevista, había periodos en los que su consumo lo vencía.

