Pronóstico del tiempo en Chicago para este miércoles 8 de octubre

Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Por eso mismo, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 8 de octubre.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 63 grados Fahrenheit (17ºC) de máxima y los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. Asimismo, la sensación térmica o”temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 63ºF (17ºC) de máxima y 63ºF (17ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 11.18 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche. En esta época del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:55 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:21 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago tendremos cielos despejados. La temperatura máxima estimada será de 63 grados Fahrenheit (17 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 52 (11ºC).

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar bastante en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se recomienda estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por la dificultad de acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos.