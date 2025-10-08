Resultado Lotería LEIDSA hoy: revisa los números ganadores del miércoles, 8 de octubre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más famosas en República Dominicana, con sorteos celebrados cada día y que otorgan a los participantes la posibilidad de ganar premios millonarios. Si estás interesado en participar en esta lotería o simplemente quieres estar informado de los últimos resultados, sigue leyendo para recibir más información.

Aquí abajo los resultados de hoy miércoles, 8 de octubre de 2025 de la lotería más popular de República Dominicana. LEIDSA otorga premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres ver los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio correcto. A continuación, te dejamos con los últimos resultados de los últimos sorteos:

LEIDSA | Números ganadores del LEIDSA del miércoles 8 de octubre

Loto Más: 04

Super Más: 10

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del miércoles 8 de octubre

Los números ganadores son: 16 42 54

SÚPER KINO TV | Números ganadores del miércoles 8 de octubre

Los números ganadores son: 27 63 78 45 51 47 21 48 25 07 55 77 67 44 72 52 01 46 62 23

LOTTO POOL | Números ganadores del miércoles 8 de octubre

Los números ganadores son: 05 07 14 18 26

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del miércoles 8 de octubre

Los números ganadores son: 25 14 44

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, has de comprar un boleto en cualquiera de los lugares de venta autorizados. Cada boleto tiene una serie de números que tendrás que decidir antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y se puede efectuar la cantidad de jugadas que quieras.

Una vez hecha la elección de tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te entregará un resguardo que has de proteger a buen seguro. Si ganas un premio, tendrás que presentarlo para solicitar tu premio.

Para conseguir premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para llevarte el acumulado acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también se llevan premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se llevan a cabo todos los días en distintos horarios. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico inicia a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más populares de LEIDSA, ya que da a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes seleccionar seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los adivinas todos, el premio mayor será tuyo.

No obstante, puedes llevarte premios secundarios si aciertas cinco, cuatro o tres números. Además, ten en mente en el momento de jugar que hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio en caso de coincidir con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se lleva a cabo cada día a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el que debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También hay más premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. Por ello, ¡no pasa nada si no los aciertas todos!

El sorteo consiste en conseguir acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos que hayan elegido cuatro números ganadores ganarán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números reciben 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se lleva a cabo diariamente a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para finalizar, Súper Palé es un novedoso juego que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

