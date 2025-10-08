Zion hospitalizado: actualización sobre su estado de salud tras el accidente

El intérprete de música urbana Zion, el pasado martes por la tarde, se convirtió en tendencia luego de que se diera a conocer que estaba en un centro de salud debido a un accidente que sufrió y tuvo que recibir atención médica de profesionales, así lo dieron a conocer en sus redes sociales.

Sin embargo, se desconoce en qué país se encuentra y lo que realmente le ocurrió, por lo cual sus parientes cercanos prefieren mantener bajo reserva todos los detalles de lo que está enfrentando el cantante en este momento. No obstante dejaron claro que todos están enfocados en su pronta mejoría, por lo cual pidieron a sus seguidores que lo incluyan en sus oraciones para que salga de esta situación cuanto antes.

“Zion fue recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica permanece reservada, mientras su familia y equipo están enfocados en su recuperación. Agradecemos el cariño, las oraciones y el apoyo de todos sus seguidores, y pedimos respeto y paciencia en este momento”, revela el escrito compartido.

Para evitar cualquier tipo de especulación sobre el caso del cantante, aprovecharon para agregar que cualquier avance que se registre tras el accidente que sufrió será dado a conocer a través de esta misma vía para evitar que se generen confusiones o malos entendidos sobre la salud del intérprete del género urbano, de quien al momento se desconoce la gravedad del asunto: “Las actualizaciones serán comunicadas únicamente por medios oficiales”.

La publicación, a la hora de compartir esta noticia, está cercana a alcanzar los 100,000 me gusta, mientras que varias personalidades del mundo del entretenimiento se han pronunciado para enviarle sus mejores deseos, así como varios de ellos han aprovechado para compartir fotos en las historias de la red social de la camarita, pidiendo por su pronta mejoría. Algunas reacciones fueron:

Chyno Miranda: “Pronta recuperación, hermano”. Jowell: “Zeta, estamos contigo”. Alex Sensation: “Dios te cuide”. Ricky Montaner fue otro que también dejó sus mejores deseos: “Te amo, hermano. Dios, ahí”. J Balvin: “Enviando toda la energía y oración por mi hermano @zion”. Uno de los integrantes de Piso 21 también escribió: “La bestia. Mejórate que hay Zion baby para mucho tiempo aún”.

