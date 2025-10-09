Aproveche los recursos disponibles en la ‘Feria Contigo y Tu Salud’

Univision 41 NY tiene todo listo para el evento comunitario de este sábado 11 de octubre “Feria Contigo y Tu Salud”, donde los neoyorquinos podrán acceder a exámenes médicos como pruebas de presión arterial, niveles de glucosa y consultas de salud mental, entre otros servicios, completamente gratis.

“Creemos que el acceso a la atención médica es fundamental para comunidades fuertes y prósperas. La Feria Contigo y Tu Salud es una oportunidad importante para llevar recursos vitales e información directamente a las familias hispanas en la ciudad de Nueva York, asegurando que se sientan apoyadas, informadas y empoderadas para priorizar su bienestar”, expresó Roberto Yanez, Gerente General Regional del Noreste y Presidente de TelevisaUnivision.

“Estamos orgullosos de acompañar a nuestra comunidad en el avance hacia la equidad en salud y en la construcción de un futuro más saludable juntos”, agregó.

La “Feria Contigo y Tu Salud” incluirá foros de salud dirigidos por expertos en temas como el manejo de la diabetes, alimentación saludable, concientización sobre el cáncer, salud mental, cortes de cabello gratuitos y más, se indicó en un comunicado.

Además, la feria contará con la participación de los talentos de noticias y radio de Univision NY, incluyendo a Jackie Guerrido de Primer Impacto.

En detalle: