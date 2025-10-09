window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aproveche los recursos disponibles en la ‘Feria Contigo y Tu Salud’

Univision 41 NY espera la participación de los neoyorquinos en el evento comunitario donde habrá acceso a exámenes médicos gratuitos

Ofrecerán chequeos médicos gratuitos. Crédito: Shutterstock

Univision 41 NY tiene todo listo para el evento comunitario de este sábado 11 de octubre “Feria Contigo y Tu Salud”, donde los neoyorquinos podrán acceder a exámenes médicos como pruebas de presión arterial, niveles de glucosa y consultas de salud mental, entre otros servicios, completamente gratis. 

“Creemos que el acceso a la atención médica es fundamental para comunidades fuertes y prósperas. La Feria Contigo y Tu Salud es una oportunidad importante para llevar recursos vitales e información directamente a las familias hispanas en la ciudad de Nueva York, asegurando que se sientan apoyadas, informadas y empoderadas para priorizar su bienestar”, expresó Roberto Yanez, Gerente General Regional del Noreste y Presidente de TelevisaUnivision.

“Estamos orgullosos de acompañar a nuestra comunidad en el avance hacia la equidad en salud y en la construcción de un futuro más saludable juntos”, agregó.

La “Feria Contigo y Tu Salud” incluirá foros de salud dirigidos por expertos en temas como el manejo de la diabetes, alimentación saludable, concientización sobre el cáncer, salud mental, cortes de cabello gratuitos y más, se indicó en un comunicado.

Además, la feria contará con la participación de los talentos de noticias y radio de Univision NY, incluyendo a Jackie Guerrido de Primer Impacto.

En detalle:

  • Cuándo: sábado, 11 de octubre.
  • Hora:11:00 a.m. – 3:00 p.m.
  • Dónde: Lehman College | 250 Bedford Park Blvd W. Bronx, NY 10468

