Aproveche los recursos disponibles en la ‘Feria Contigo y Tu Salud’
Univision 41 NY espera la participación de los neoyorquinos en el evento comunitario donde habrá acceso a exámenes médicos gratuitos
Univision 41 NY tiene todo listo para el evento comunitario de este sábado 11 de octubre “Feria Contigo y Tu Salud”, donde los neoyorquinos podrán acceder a exámenes médicos como pruebas de presión arterial, niveles de glucosa y consultas de salud mental, entre otros servicios, completamente gratis.
“Creemos que el acceso a la atención médica es fundamental para comunidades fuertes y prósperas. La Feria Contigo y Tu Salud es una oportunidad importante para llevar recursos vitales e información directamente a las familias hispanas en la ciudad de Nueva York, asegurando que se sientan apoyadas, informadas y empoderadas para priorizar su bienestar”, expresó Roberto Yanez, Gerente General Regional del Noreste y Presidente de TelevisaUnivision.
“Estamos orgullosos de acompañar a nuestra comunidad en el avance hacia la equidad en salud y en la construcción de un futuro más saludable juntos”, agregó.
La “Feria Contigo y Tu Salud” incluirá foros de salud dirigidos por expertos en temas como el manejo de la diabetes, alimentación saludable, concientización sobre el cáncer, salud mental, cortes de cabello gratuitos y más, se indicó en un comunicado.
Además, la feria contará con la participación de los talentos de noticias y radio de Univision NY, incluyendo a Jackie Guerrido de Primer Impacto.
En detalle:
- Cuándo: sábado, 11 de octubre.
- Hora:11:00 a.m. – 3:00 p.m.
- Dónde: Lehman College | 250 Bedford Park Blvd W. Bronx, NY 10468