Gianni Infantino propuso cambiar fechas de los Mundiales para evitar altas temperaturas

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, habló ante la Asamblea de la EFC (European Football Clubes), la antigua a ECA, y dio detalles de un cambio en el panorama del fútbol que puede suponer una auténtica revolución: los Mundiales a final de año en vez de a mediados.

“Ya estamos metidos en los detalles, lo discutimos constantemente. No se trata solo del Mundial, es una reflexión general: incluso jugar en algunos países europeos en julio hace muchísimo calor, así que quizás tengamos que reflexionar”, dijo.

La FIFA ya movió el calendario en 2022 para que el Mundial pudiera jugarse en Qatar entre noviembre y diciembre, en vez de entre junio y julio, cuando las temperaturas casi alcanzan los 50 grados. En esa misma tesitura se encuentra ahora con el Mundial de Arabia Saudí en el horizonte, en concreto en 2034.

“El mejor mes para jugar al fútbol, ​​que es junio, no se aprovecha mucho en Europa. Quizás haya maneras de optimizar el calendario, pero lo estamos discutiendo y veremos cuándo llegamos a conclusiones. Simplemente debemos tener la mente abierta”, explicó Infantino.

Lanza nueva fechas

“Es un hecho que, si quieres jugar al mismo tiempo en todas las partes del mundo, probablemente debas hacerlo en marzo o en octubre. Porque en diciembre no puedes jugar en una parte del mundo ni en julio en otra. Debemos considerar todos estos elementos al hablar de las competiciones de selecciones nacionales, su liberación y las competiciones de clubes, y ver cómo podemos mejorarlas para el beneficio de todos. Hay mucho en juego”, concluyó.

Respecto al plan Miami, también dijo que ve un “gran riesgo” en jugar partidos de ligas nacionales en el extranjero. “El fútbol está asumiendo un gran riesgo al jugar partidos de ligas nacionales en el extranjero. Todos en el fútbol necesitan mantener una mente abierta sobre donde poner en el calendario las futuras Copas del Mundo”, explicó Infantino.

La experiencia de Catar 2022, el precedente clave

La Copa del Mundo de Catar 2022 ya marcó un precedente histórico al disputarse entre noviembre y diciembre. La decisión, en su momento excepcional, permitió evitar el calor extremo del verano catarí.

Infantino recordó ese cambio como un ejemplo de adaptación exitosa: “El mejor mes para jugar al fútbol, que es junio, no se aprovecha mucho en Europa. Quizás haya maneras de optimizar el calendario, pero lo estamos discutiendo y veremos cuándo llegamos a conclusiones. Simplemente debemos tener la mente abierta”.

La posibilidad de fijar los Mundiales en otras épocas del año no solo afecta a la FIFA, sino también a las ligas europeas, las confederaciones continentales y los clubes, que tendrían que reestructurar sus temporadas.

Si se confirma este cambio, el Mundial 2034 en Arabia Saudí podría convertirse en el segundo torneo consecutivo disputado fuera del verano boreal, consolidando una nueva era para el calendario global del fútbol.

