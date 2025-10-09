Se incendió la mansión de Vinícius Jr. en Madrid

La mañana de este jueves, una parte de la mansión de Vinícius Junior en Madrid, España, se incendió. El fuego fue ocasionado por una falla eléctrica en el falso techo de la sauna ubicado en el sótano de la casa.

Según medios españoles, el llamado de emergencia fue hecho a las 11:00 am (hora España). También se dice que el sótano donde comenzó el incendio quedó calcinada, pese a que dos dotaciones de bomberos llegaron al sitio y evitaron que el fuego se propagara por toda la residencia.

La propiedad está ubicada en La Moraleja, una de las zonas más exclusivas de Madrid. Está ubicada específicamente al norte de la ciudad.

Las dos plantas principales de la residencia solo se vieron cubiertas de humo, pero no se vieron afectadas. Por los momentos, el futbolista brasileño no ha dado declaraciones oficiales.

Lo positivo es que el jugador del Real Madrid no estaba en la propiedad para el momento en que se inició el incendio, también se asegura que nadie se vio afectado.

Vinícius Jr. no estaba en la propiedad para el momento del incendio, pues se encuentra entrenando con la selección de Brasil en Seúl, Corea del Sur, pues el viernes 10 de octubre Brasil y Corea tendrán un partido amistoso.

¿Desde cuándo Vinícius Jr. es dueño de esta propiedad?

En enero de este año se informó que Vinícius Jr. se había mudado a esta propiedad en La Moraleja, la cual pertenece al exfutbolista Sergio Ramos. En su momento se dijo que el brasileño había alquilado la propiedad, pero no se han dado más detalles sobre la transacción, pues se había dicho que sería un alquiler con opción a compra.

Al parecer la propiedad ha tenido una historia bastante larga relacionada con personas de alto perfil en España, pues antes que a Ramos, la mansión también perteneció a Dimas Gimeno, expresidente de El Corte Inglés.

La mansión ocupa un lote de más de medio acres y la casa principal tiene una extensión de 10,000 pies cuadrados. Además de las comodidades en el interior, esta casa incluye áreas verdes y espacios al aire libre ideales para disfrutar con familiares o amigos.

