Demócratas presentan proyecto de ley para frenar $20,000 millones en ayuda financiera a Argentina

TUCSON – Senadores demócratas presentaron este jueves una iniciativa de ley que busca frenar un paquete de $20,000 millones de dólares de ayuda financiera a Argentina impulsado por el presidente Donald Trump en momentos en que el cierre parcial del gobierno de EE.UU. superó ya una semana.

“El presidente debería centrarse en reducir los costos aquí en casa, no en favorecer a su aliado extranjero (el presidente argentino, Javier Milei)”, señaló en una declaración a EFE el senador Rubén Gallego.

El senador por Arizona lamentó que “la prioridad de Trump es un rescate de $20, 000 millones de dólares a Argentina (…) en un momento en que las políticas de Donald Trump están enfermando y empobreciendo a los estadounidenses“.

En la propuesta legislativa, a la que EFE tuvo acceso, los senadores se quejan que las políticas de Trump empobrecen a los estadounidenses, y sus aranceles reducen las ganancias de los productores de soya, mientras los republicanos buscan quitar la atención médica a millones.

Milei, quien tiene previsto reunirse con Trump en Washington el próximo 14 de octubre, afrontará comicios legislativos clave el 26 de octubre para los que recibió un respaldo explícito del republicano.

El mandatario argentino además cuenta con la promesa del Departamento del Tesoro estadounidense de recibir ayuda para hacer frente a las obligaciones de pago de deuda ante la falta de reservas en dólares y contar con un ‘swap’ de divisas (contrato bilateral que permite cubrir la exposición al riesgo) por $20,000 millones de dólares, cuyas condiciones aún se negocian.

Varios legisladores demócrata consultados por EFE enfatizaron que el dinero de los estadounidenses debe de ser utilizado para defender los trabajos, salarios y la estabilidad financiera de lo que califican como una manipulación extranjera.

La propuesta “No Argentina Bailout Act” (No al rescate de Argentina), prohíbe el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria del Departamento del Tesoro para rescatar a los mercados financieros de Argentina y a sus inversores globales.

Los senadores demócratas critican en dicha propuesta el gobierno de Milei, quien el mes pasado anunció un plan de suspender los impuestos a la exportación de soya, afectando directamente a los productores del este grano estadounidenses.

“Debemos detener el descarado plan de Trump para priorizarse a sí mismo y a sus compinches por encima de las necesidades del pueblo estadounidense”, manifestó en una declaración enviada a EFE el senador Chris Van Hollen.

“Favores políticos” a Milei

Criticó que Trump prefiere desembolsar recursos de los contribuyentes estadounidenses a Argentina mientras “se niega a negociar para mantener el gobierno abierto o evitar un aumento masivo en los costos de la atención médica para los estadounidenses”.

Para la senadora Tina Smith se trata de “favores políticos” de Trump mientras “Argentina está perjudicando a los productores de soya estadounidenses, perjudicados por la guerra comercial de los republicanos”.

La propuesta demócrata subraya que los inversionistas extranjeros han perdido toda la confianza en el Gobierno de Milei debido a los escándalos de corrupción y la pérdida de popularidad que afecta su presidencia.

“Es inexplicable que el presidente Trump esté apoyando a un gobierno extranjero mientras cierra el nuestro“, señaló la senadora Elizabeth Warren.

El senador Cory Booker, otro de los promotores, calificó de “desperdicio” la ayuda “mientras las familias estadounidenses luchan por llegar a fin de mes”. Subrayó que la propuesta, impulsada también por los senadores Tim Kaine y Bernie Sanders, busca “bloquear este descarado mal uso de fondos”.

Por María León

