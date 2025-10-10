Las 10 ciudades de EE.UU. más invadidas por ratas este otoño

Cuando las hojas comienzan a caer y el aroma a especias de calabaza inunda las cafeterías, hay otra señal inconfundible de que el otoño ha llegado: la invasión de roedores.

A medida que el clima se enfría, ratas, ratones y otros pequeños oportunistas buscan refugio en sótanos, garajes, debajo de zócalos y otros espacios acogedores de tu hogar.

Aunque estas plagas están activas durante todo el año, octubre se ha consolidado como el mes con mayor número de búsquedas relacionadas con roedores en Yelp durante los últimos 3 años. Términos como “exterminador de ratas”, “control de roedores”, “exterminadores de ratones” y “eliminación de ratas” alcanzan su punto máximo precisamente en este mes.

Un problema creciente en todo el país

Previo a la Semana de Concientización sobre Roedores (del 19 al 25 de octubre), Yelp ha compilado datos reveladores que muestran un aumento del 21% en las búsquedas de “roedores” a nivel nacional, comparando el período de agosto 2024 a julio 2025 con el mismo lapso del año anterior.

El Índice de Infestación de Otoño de Yelp destaca las 20 ciudades principales que luchan contra estos invasores peludos, junto con recomendaciones expertas para mantener tu hogar libre de plagas.

La prevención inteligente no solo es una buena práctica, sino que también es económicamente beneficiosa. Mientras que los servicios típicos de control de roedores cuestan alrededor de 225 dólares, unos cuantos visitantes no deseados pueden multiplicarse y generar dolores de cabeza mayores y facturas considerablemente más altas.

Los Ángeles: La capital de los roedores en EE.UU.

Los Ángeles se ha ganado el poco envidiable título de ser el punto caliente número uno de roedores en EE.UU., con más búsquedas en Yelp de servicios contra roedores que cualquier otra ciudad. Los vecindarios densamente poblados de LA crean los escondites perfectos para estos diminutos intrusos, especialmente porque las condiciones de sequía impulsan a la vida silvestre a acercarse más a los hogares en busca de alimento y agua.

Ocupando el puesto número dos en el ranking de roedores está San Francisco, donde una combinación de arquitectura antigua y vecindarios concentrados crea condiciones ideales para que estas criaturas encuentren puntos de entrada y refugio. La ciudad de Nueva York aterriza en el tercer lugar, lo cual difícilmente sorprende dado la conocida relación de la ciudad con los roedores, que han alcanzado estrellato en redes sociales en el metro, inspirado disfraces de Halloween y movilizado estrategias de prevención como anticonceptivos para ratas, la recién inaugurada posición de “Zar de las Ratas” y nuevos cambios en los contenedores de basura.

Las ratas pueden aparecer en tu casa cuando menos te lo imaginas. (Foto: Shutterstock)

Las 10 ciudades de EE.UU. más afectadas por roedores

Otras ciudades propensas a roedores se extienden por todo Estados Unidos, desde las costas hasta el corazón del país:

1) Los Ángeles, CA

2) San Francisco, CA

3) Nueva York, NY

4) Chicago, IL

5) Washington, DC

6) Seattle, WA

7) Dallas, TX

8) Austin, TX

9) Phoenix, AZ

10) Boston, MA

Ya sea que vivas en un rascacielos, una casa histórica de piedra o un bungaló frente a la playa, las ratas, ratones y sus parientes pueden invitarse a sí mismos. Afortunadamente, expertos locales confiables en control de plagas están a solo un clic de distancia en Yelp, listos para manejar cualquier preocupación con criaturas de forma rápida y segura.

Consejos esenciales de prevención de plagas

Tara Lewis, Experta en Tendencias de Yelp, comparte estrategias fundamentales para mantener tu hogar libre de roedores:

1) Sella las brechas que permiten la entrada. A medida que el clima se enfría y los roedores buscan calor, pueden colarse a través de espacios diminutos para acceder a tu hogar. Un profesional capacitado inspeccionará cuidadosamente tu casa e identificará cualquier punto de entrada potencial, incluyendo ventilaciones, marcos de puertas y ventanas, espacios alrededor de tuberías o cables de servicios públicos, y grietas en tu cimentación. Los expertos pueden determinar la mejor manera de asegurar estas aberturas utilizando materiales resistentes como lana de acero, masilla o malla metálica, que son más difíciles de morder para los roedores y duran más tiempo.

2) Elimina el desorden y reduce los escondites. Los roedores aman los espacios oscuros y desordenados, especialmente cuando están llenos de materiales para anidar como cartón, tela o periódicos viejos. Inspecciona regularmente tus áreas de almacenamiento en busca de señales como material triturado, marcas de mordidas, excrementos u olores extraños. Eliminar el desorden también quita escondites y facilita notar señales tempranas de un problema.

3) No ofrezcas un buffet para roedores. ¿Bocadillos derramados? ¿Contenedores de basura abiertos? Para los roedores, esos son como una invitación grabada a cenar. Si tienes problemas con criaturas, asegúrate de barrer las migajas, limpiar las encimeras y almacenar prontamente todos los alimentos (incluida la comida para mascotas) en contenedores herméticos. Saca la basura con frecuencia y cambia los contenedores abiertos o con tapas débiles por recipientes con tapas ajustadas y resistentes a mordidas.

Actúa rápido: esperar eleva los costos

Si sospechas que tienes puntos de entrada potenciales o roedores en tu hogar, ¡no pospongas la acción! Según cotizaciones reales de clientes de Yelp, el servicio típico de eliminación de roedores cuesta alrededor de $225 dólares, pero si la infestación (y el daño estructural) crece, el precio podría dispararse a miles de dólares, especialmente si se necesita fumigación.

La prevención de roedores no es solo una tarea única (desafortunadamente). A medida que cambian las estaciones, es inteligente programar una inspección profesional de roedores, especialmente si tu hogar es antiguo o está ubicado cerca de parques o áreas boscosas.

Muchos negocios de control de plagas ofrecen planes de servicio anuales o estacionales que incluyen inspecciones y tratamientos preventivos. Estas soluciones a largo plazo ofrecen tranquilidad, para que puedas mantener las preocupaciones por roedores fuera de tu lista de tareas pendientes de otoño.

