¡Menos ratas a la vista!: Ciudad da parte positivo tras 15 millones de libras de basura levantadas

Las basuras y la presencia eterna de ratas en patios, estaciones del metro, calles, sótanos, y a veces incluso al interior de algunas casas y apartamentos, han sido por muchos años uno de los grandes lunares de la Gran Manzana.

Y aunque en diferentes puntos de la ciudad vecinos siguen quejándose de los animalitos de cuatro patas merodeando y recipientes repletos de desperdicios, y basuras en aceras y vías públicas, la administración municipal tiene otras cuentas y asegura que le está ganando la pelea a la suciedad y a las ratas.

Así lo manifestó este martes el alcalde, Eric Adams, en Manhattan, donde reveló que su plan para que Nueva York sea una ciudad más limpia, está funcionando bien, teniendo como norte la eliminación de basuras, el ultimátum a los roedores y la recolección de desechos en las autopistas y carreteras de la Gran Manzana.

El burgomaestre aseguró que junto al Departamento de Sanidad de la Ciudad, han logrado retirar más de 15 millones de libras de basura de calzadas y bordes de vías, al tiempo que los avistamientos de ratas han disminuido durante 8 meses consecutivos, en buena parte al uso de los nuevos contenedores para sacar las bolsas de basura de las calles.

“Es absurdo pensar que no podamos tener una ciudad más limpia, y gracias a nuestra ‘Revolución de la Basura’ no tenemos por qué hacerlo; anunciamos tres hitos importantes en nuestra búsqueda continua de una ciudad más limpia y habitable para todos los neoyorquinos”, dijo el mandatario local, tras señalar el éxito de combinar “el odio hacia las basuras y las ratas”.

“Cuando declaramos que la basura y la suciedad ya no serían normalizadas, muchos dudaron que fuera posible, pero tomamos medidas audaces e inmediatas y estamos demostrando que quienes dudaban estaban equivocados”, agregó Adams. “Ya hemos retirado más de 15 millones de libras de basura y escombros de las calzadas y las carreteras, hemos trasladado la basura de nuestras calles a contenedores, hemos reducido los avistamientos de ratas, y esto es solo el comienzo”.

El Comisionado Interino del Departamento de Sanidad de la Ciudad de Nueva York (DSNY), Javier Lojan, también se sumó al parte positivo y mencionó que la Unidad de Carreteras del DSNY, creada por la administración Adams en abril de 2023, ha jugado un rol vital levantando basura y escombros.

“Como veterano de 26 años en este departamento, puedo decir por experiencia que la ciudad está más limpia que en al menos una generación. Recordemos hace tan solo unos años, cuando montones de bolsas negras eran habituales en nuestras aceras, plagadas de ratas por la noche, y muchos de nuestros espacios públicos se limpiaban de forma irregular por un conjunto heterogéneo de entidades”, dijo el funcionario. “Los más fuertes de Nueva York ahora cuentan con las herramientas necesarias para limpiar nuestra ciudad, y estamos cumpliendo”.

El Comisionado destacó además que a que casi un año antes de la fecha límite de junio de 2026 para que los edificios de una a nueve unidades residenciales comiencen a utilizar nuevos contenedores, los residentes y administradores de edificios de la ciudad de Nueva York han pedido más de 800,000 contenedores oficiales junto con 80,000 más comprados. Dicho requisito para poner la basura en contenedores residenciales, que entró en vigor hace ocho meses, ha disminuido los avistamientos de ratas reportados al 311 mes a mes.

La administración municipal agregó que aunque los 1,777 kilómetros de carreteras de la Ciudad de Nueva York son puntos de acceso a la ciudad, durante décadas, la limpieza de los arcenes y las calzadas se hacía de manera esporádica y sin mucha responsabilidad.

“Para garantizar que las carreteras reflejaran el compromiso de la administración Adams con una ciudad limpia, el alcalde Adams creó la Unidad de Carreteras del DSNY en abril de 2023 para limpiar estos separadores con mayor regularidad. Esta unidad, que requería capacitación y equipo especializados, consta de siete vehículos, incluyendo una escoba mecánica de tres brazos diseñada específicamente para su uso en carreteras”, explicaron.

“Desde su lanzamiento en abril de 2023, los trabajadores de saneamiento asignados a esta unidad han retirado 7 millones de kilos de escombros y su trabajo continúa a diario. Cada mañana, un convoy de equipos y trabajadores retira basura y escombros, incluyendo parachoques de autos, botellas de agua, envases de comida rápida y más, que ensucian las calles de la ciudad de Nueva York y potencialmente se convierten en peligros para la seguridad vial”, concluyeron.

Asimismo manifestaron que las quejas de avistamientos de ratas reportados al 311 durante ocho meses consecutivos sigue hacia la baja en comparación con los mismos meses del año anterior, hasta el punto que este 2025 han bajado un 16.4% en toda la ciudad.

Pero vecinos del Alto Manhattan, como Lucas Abreu, quien vive cerca de la avenida San Nicholas y calle 183, asegura que “tanta belleza por aquí no es cierta”, y pide que se inviertan más recursos en todos los vecindarios para acabar con las plagas.

“Yo he oído que en algunas zonas si hay menos ratas y uno ve menos mugre, pero esto por aquí es el palacio de la rata. Uno ve a ellas andando por aquí y por allá especialmente en las noches dando concierto con sus dientes. No se han acabado, no“, comentó el dominicano.

Datos

15 millones de libras de basura levantadas de calzadas de carreteras

8 meses consecutivos han disminuido quejas sobre presencia de ratas

160,000 contenedores en residencias para luchar contra las ratas

16.4% han bajado las llamadas al 311 sobre avistamientos de ratas en toda la ciudad



