Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del viernes 10 de octubre de 2025

Averigua los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy viernes 10 de octubre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece una gran variedad de juegos para sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del viernes 10 de octubre

Los números ganadores son: 02 12 18 22 23 24 28 31 40 46 47 50 54 58 60 65 66 69 74 78

Números ganadores de Numbers del viernes 10 de octubre

Combinación mediodía: 05 03 05

Combinación noche: 08 03 08

Números ganadores de Win 4 del viernes 10 de octubre

Combinación mediodía: 05 00 06 06

Combinación noche: 00 01 02 09

Números ganadores de Take 5 del viernes 10 de octubre

Combinación mediodía: 06 10 24 29 36

Combinación noche: 02 03 12 19 24

Números ganadores de Cash4Life del viernes 10 de octubre

Los números ganadores son: 07 12 34 44 55

Consejos para incrementar tus oportunidades de ganar la lotería

Ya se sabe que la lotería es un juego de azar y suerte, si bien hay algunas maneras para aumentar las posibilidades de acierto en los juegos de la Lotería de Nueva York.

En primer lugar, es muy útil hacer un análisis de las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. De entrada, ciertos números pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar a la hora de seleccionar los números de la lotería.

También, jugar de forma regular y hacerlo en varios juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores pueden aumentar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, es esencial establecer un presupuesto y apegarse a él. No se ha de gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría provocar dificultades económicas.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero se deben seguir algunas instrucciones para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, antes hay que cumplimentar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha dado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha convertido a muchos participantes en ganadores, muchos de ellos multimillonarios.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Puedo participar en la Lotería de Nueva York si no soy residente de Nueva York?

Sí, el lugar de residencia no impide que puedas participar en la Lotería de Nueva York: solo necesitas ser mayor de 18 años.

