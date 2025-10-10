Nueva York es el tercer estado que más se queja en EE.UU., según estudio

Nueva York es el tercer estado que más se queja en Estados Unidos. Así lo reveló un estudio reciente realizado por QR Code Generator, que analizó los hábitos de búsqueda de los estadounidenses en relación con el servicio al cliente de las principales compañías del país.

El informe determinó qué estados tienen más personas buscando atención al cliente al calcular el número promedio de búsquedas mensuales por cada 100,000 habitantes. Para ello, se tomaron en cuenta 838 términos relacionados con la atención al cliente, entre ellos frases como “Amazon customer service”, “customer service Verizon” o “AT&T customer service”.

Los neoyorquinos, entre los mayores quejosos del país

De acuerdo con el estudio, Nueva York ocupa el tercer lugar nacional en cantidad de búsquedas relacionadas con servicio al cliente. Los residentes del estado realizaron en promedio 12,713 búsquedas por cada 100,000 habitantes cada mes, una cifra 39.4% superior al promedio nacional, que es de 9,122.

En total, el estado registró 2.49 millones de búsquedas mensuales, lo que confirma que los neoyorquinos son especialmente activos a la hora de contactar empresas para resolver problemas o expresar inconformidades.

Las 3 consultas más populares durante el último año fueron “Amazon customer service”, con 110,917 búsquedas mensuales; “Spectrum customer service”, con 92,125; y “customer service Verizon”, con 86,375. Estas cifras reflejan las principales compañías con las que los consumidores del estado tuvieron inconvenientes o necesidades de atención directa.

Georgia lidera las quejas a nivel nacional

El primer lugar en la lista de “los mayores quejosos de EE.UU.” corresponde a Georgia, cuyos habitantes realizaron 14,116 búsquedas por cada 100,000 personas cada mes, lo que representa 54.8% más que el promedio nacional. En total, el estado sumó alrededor de 1.56 millones de búsquedas mensuales relacionadas con atención al cliente.

El término más buscado en Georgia fue “call Xfinity customer service”, con un promedio de 68,625 búsquedas mensuales, seguido de “Amazon customer service” y “AT&T customer service”.

Florida, segundo lugar en la lista

En el segundo puesto aparece Florida, donde los residentes realizaron 12,952 búsquedas mensuales por cada 100,000 personas, es decir, 42% más que la media nacional. El total mensual en el estado fue de 2.93 millones de consultas relacionadas con atención al cliente.

Los floridanos buscaron con mayor frecuencia “Spectrum customer service” (123,833 veces por mes), “Amazon customer service” (102,167) y “Amazon customer service telephone number” (95,875), lo que muestra una clara preferencia por contactar empresas de servicios digitales y telecomunicaciones.

Los neoyorquinos tienden a quejarse de los servicios brindados por empresas como Amazon y Verizon. (Foto: Shutterstock)

Los otros estados más propensos a quejarse

En cuarto lugar se ubicó Nueva Jersey, con 11,499 búsquedas por cada 100,000 residentes, lo que equivale a 26.1% más que el promedio nacional. Realizaron 1.07 millones de búsquedas mensuales, siendo “Amazon customer service” la consulta más común, con 45,883 búsquedas.

Maryland ocupó el quinto puesto, con 11,416 búsquedas por cada 100,000 habitantes. En total, se registraron 705,536 búsquedas mensuales. La principal consulta en este estado fue también “Amazon customer service”, con 28,875 búsquedas al mes.

El estudio situó a Delaware en sexto lugar, con 10,973 búsquedas mensuales por cada 100,000 habitantes, seguido por Carolina del Norte (10,842), Nevada (10,553), Carolina del Sur (10,230) y Virginia (10,166), que completaron el top 10.

En la mayoría de estos estados, las consultas más frecuentes estuvieron relacionadas con compañías de telecomunicaciones, como Xfinity, Spectrum o Verizon, además de gigantes del comercio electrónico como Amazon y AT&T.

Las búsquedas más populares de atención al cliente en EE.UU.

El estudio también reveló cuáles son los 5 términos más buscados en todo el país cuando se trata de contactar a un servicio de atención al cliente.

El primer lugar lo ocupa “Amazon customer service”, con un promedio nacional de 1.26 millones de búsquedas mensuales. Este fue también el término más buscado en 11 estados, incluyendo California, Nueva York y Pensilvania.

En segundo lugar está “customer service Verizon”, con 1.01 millones de búsquedas mensuales, mientras que el tercer puesto lo tiene “Amazon customer service telephone number”, con 920,425. Les siguen “Spectrum customer service” (908,781) y “AT&T customer service” (868,238).

Un reflejo de la necesidad del “toque humano”

Marc Porcar, CEO de QR Code Generator, explicó que estos resultados reflejan una tendencia clara: los consumidores aún prefieren hablar con personas reales en lugar de interactuar únicamente con sistemas automatizados o chatbots.

“Manejar adecuadamente las quejas de los clientes es fundamental para cualquier empresa. Resolver un problema puede marcar la diferencia entre conservar un cliente fiel o perderlo para siempre”, señaló Porcar. “En la era de las redes sociales, un solo error puede derivar en una crisis de reputación a escala global”.

El ejecutivo también destacó que muchos de los términos más buscados incluyen expresiones como ‘call’ o ‘telephone number’, lo que demuestra que los consumidores valoran el contacto directo. “Un ser humano puede entender mejor las emociones y resolver consultas complejas que un chatbot no puede abordar”, concluyó.

