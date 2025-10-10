Resultado Lotería LEIDSA hoy: consulta los números ganadores del viernes, 10 de octubre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las que más seguidores tiene en República Dominicana, con sorteos celebrados cada día y que dan a los jugadores la posibilidad de conseguir premios millonarios. Si quieres participar en sus sorteos o sencillamente deseas estar al tanto de los últimos resultados, continúa para recibir más información.

Conoce aquí los resultados de hoy viernes, 10 de octubre de 2025 de la lotería más seguida de República Dominicana. LEIDSA reparte premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar correcto. Abajo, te dejamos con los últimos resultados para los diferentes sorteos:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del viernes 10 de octubre

Los números ganadores son: 70 57 36

SÚPER KINO TV | Números ganadores del viernes 10 de octubre

Los números ganadores son: 48 78 17 55 07 40 36 41 24 64 59 52 26 38 49 67 62 04 37 02

LOTTO POOL | Números ganadores del viernes 10 de octubre

Los números ganadores son: 03 05 06 10 29

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del viernes 10 de octubre

Los números ganadores son: 49 42 49

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, has de adquirir un boleto en cualquiera de los puntos de venta autorizados. El boleto tendrá una serie de números que debes decidir antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes efectuar la cantidad de jugadas que desees.

Una vez seleccionados tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un resguardo que has de proteger con cuidado. Al fin y al cabo, si ganas el premio, deberás presentar este recibo para reclamar tu dinero.

Para conseguir premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para hacerte con el acumulado acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos reciben premios en metálico.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se llevan a cabo cada día a distintas horas. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico comienza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que verás más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más participantes de LEIDSA, puesto que ofrece a los jugadores la oportunidad de ganar grandes premios. Para jugar Súper Más, debes escoger seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, el premio mayor es tuyo.

También puedes llevarte premios secundarios si aciertas cinco, cuatro o tres números. Por otro lado, hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el cual debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que acierten algunos de los números principales, así como el número adicional. Así, ¡tus posibilidades de ganar no se reducen tanto a pesar de todo!¡Así que no te preocupes si no aciertas todos los números!

El sorteo consiste en adivinar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos jugadores que hayan acertado cuatro números ganadores obtendrán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números conseguirán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se celebra todos los días a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para finalizar, Súper Palé es una de las novedades en los juegos de LEIDSA que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

