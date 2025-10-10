Vinos, chefs y estrellas: La gran fiesta de la Gastronomía de Nueva York 2025 (NYCWFF)

Del 15 al 19 de octubre la Gran Manzana convertirá en el epicentro de la gastronomía mundial con su edición 18 del Festival de Vinos y Gastronomía de Nueva York Food Network, presentado por Invesco QQQ (NYCWFF).

Para esta edición del festival, los organizadores presentaron una programación que incluye presentación de los mejores chefs, estrellas del espectáculo y los mejores platillos y bebidas para disfrutar, todo en una nueva ubicación en el histórico The Seaport.

El Festival de 2025 será el más grande hasta la fecha, con más de 60 eventos y la participación de más de 300 de las principales figuras culinarias del momento: chefs galardonados con estrellas Michelin, ganadores del Premio James Beard, estrellas de Food Network, mixólogos de élite y los creadores de contenido gastronómico más influyentes.

Además, el aclamado chef y restaurador Jean-Georges Vongerichten se une como Anfitrión Culinario de esta nueva etapa. Su labor no solo elevará la experiencia, sino que también destacará la vibrante comunidad culinaria de las instalaciones Tin Building y Pier 17, explica un comunicado de prensa del festival.

Un nuevo comienzo del NYCWFF

El festival ha recaudado más de $14.8 millones para causas benéficas; esta ocasión apoya a la Fundación Event Zero (sostenibilidad) y la Fundación James Beard (excelencia culinaria).

El fundador del festival y director de comunicaciones y vicepresidente sénior de responsabilidad social corporativa de Southern Glazer’s Wine & Spirits, Lee Brian Schrager, indica que “2025 marca un hito transformador para NYCWFF a medida que nos mudamos al histórico Seaport (…) es el escenario perfecto para nuestro Festival renovado, que combina el encanto del viejo Nueva York con la energía de la innovación culinaria actual”.

Descubre lo más destacado del NYCWFF 2025

Las festividades arrancan el miércoles 15 de octubre con “A Taste of the Tin Building: A Celebration”, presentado por Jean-Georges Vongerichten y Gregory Gourdet.

El festival contará con más de 300 talentos, incluyendo a Sofia y Manolo Vergara, Bobby Flay, Brooke Williamson, Brooklyn Beckham, Rachael Ray, Padma Lakshmi, Brie Larson, Ja Rule, José Andrés, Alice Waters, y más, a lo largo de 50 eventos.

Actividades 15 de octubre

Mercado Nocturno Asiático: Copresentado por Padma Lakshmi y Jean-Georges Vongerichten, celebrando los audaces sabores de la comida callejera.

Un Sabor del Mañana: Presentado por Marcus Samuelsson, destacando a chefs ganadores del Premio James Beard y vinos excepcionales.

17 de octubre, viernes de Hamburguesas y Fiesta

Blue Moon Burger Bash 2.0: El icónico evento regresa con Brooklyn Beckham y Rachael Ray como anfitriones. Contará con música de DJ CASSIDY y un jurado de celebridades, incluyendo a Ja Rule y Sunny Anderson.

Late Night Bites, Beats & Sweets: Fiesta nocturna con postres y bocadillos, organizada por Elvis Duran y el programa Z100 Morning Show.

18 de octubre, sábado de Gran Cata

El plato fuerte del fin de semana en el Invesco QQQ Festival Campus.

Edición Diurna: Presentada por Sofía y Manolo Vergara, con demostraciones de chefs como Antonia Lofaso, Kwame Onwuachi y Brie Larson.

Gran Cata al Atardecer: Presentada por Bobby Flay y Brooke Williamson.

19 de octubre, cierre con sabor

Captura del Día: Festín de mariscos presentado por Andrew Zimmern, rindiendo homenaje a la historia del Seaport.

Cena Dominical: Cierre del festival con un festín italiano familiar, presentado por “The Pasta Queen”, Nadia Caterina Munno y Lil Mo Mozzarella.

Conexión de Creadores: Regresa FoodieCon®, con paneles interactivos y demostraciones de estrellas digitales como The Pasta Queen, Michael Symon y Olivia Tiedemann.

Cenas Íntimas Disponibles: Aún quedan entradas para cenas exclusivas con chefs como Alain Ducasse, Maneet Chauhan y Stephanie Izard.

El 100% de las ganancias netas del Festival se destinará a la Fundación Event Zero (sostenibilidad) y la Fundación James Beard (equidad e innovación). Las entradas disponibles para los eventos restantes en nycwff.org.

