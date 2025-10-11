Diane Keaton: los premios más importantes que recibió la legendaria actriz

El mundo del entretenimiento lamenta este sábado 11 de octubre la muerte de la actriz Diane Keaton, quien brilló en Hollywood con su interpretación en exitosas películas como “El padrino”, “Annie Hall”, “El padre de la novia” y muchas más.

Durante su carrera fue reconocida por su versatilidad al interpretar papeles complejos, pero también por ser una persona cercana con un carisma innegable.

En la industria del cine, logró varios premios importantes que recordamos poco después de su fallecimiento. Estos fueron los siguientes:

Premio Óscar a la Mejor Actriz (1977): El pináculo de su reconocimiento llegó con su inolvidable interpretación de Alvy Singer en la aclamada comedia romántica de Woody Allen, “Annie Hall“. Este rol no solo la inmortalizó y la convirtió en un ícono cultural, sino que también le valió el máximo honor de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Premios Globo de Oro: La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood también reconoció su brillantez, otorgándole el Globo de Oro a la Mejor Actriz en una Película – Comedia o Musical (1978), igualmente por su trabajo en “Annie Hall“. A lo largo de su carrera, Keaton recibió múltiples nominaciones a estos prestigiosos premios en diversas categorías.

Premios BAFTA: La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisivas no se quedó atrás, concediéndole el premio a la Mejor Actriz (1978), una vez más por su aclamada actuación en “Annie Hall“.

Nominaciones destacadas

Diane Keaton fue considerada en varias oportunidades para ganar el premio a la Mejor Actriz del Oscar por sus poderosas actuaciones en dramas como “Rojos” (Reds, 1981) y “Cuando menos te lo esperas” (Something’s Gotta Give, 2003), así como por su trabajo en “La habitación de Marvin” (Marvin’s Room, 1996).

Durante años, asociaciones de críticos de cine en ciudades clave como Nueva York y Los Ángeles la elogiaron, lo que da cuenta de la apreciación constante de su trabajo.

Su talento también fue reconocido en ceremonias como los Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards) y otros festivales cinematográficos.

Sigue leyendo:

• Diane Keaton pide $28.9 millones de dólares por su rancho en California

• Antigua propiedad de Diane Keaton está en venta

• Diane Keaton sufrió veinte años por un amor no correspondido