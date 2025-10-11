Los CDC sufren más despidos masivos mientras se prolonga el cierre del gobierno

La administración del presidente Donald Trump ha despedido a docenas de trabajadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en la más reciente ronda de recortes, incluyendo a los “detectives de enfermedades”, científicos de alto rango y toda la oficina de Washington, informó The New York Times este sábado.

Los empleados afectados recibieron avisos de despidos por correo electrónico poco antes de las 9:00 de la noche del viernes, notificándoles que sus tareas de ahora se consideraban innecesarias o “prácticamente idénticas” a las que se hacían en otras partes de la agencia, indicó el medio neoyorquino.

Todavía no se ha confirmado la cifra exacta de trabajadores de los CDC afectados, agregó.

“No tengo un recuento, pero es mucho, y los avisos siguen llegando”, explicó uno de los funcionarios de los CDC, quien, al igual que los demás que hablaron con POLITICO, solicitó el anonimato para poder hablar sobre decisiones internas de personal. “Se están eliminando oficinas enteras, incluyendo a personas en puestos de alta dirección”.



El actual cierre de gobierno en Estados Unidos ha enviado a cientos de miles de trabajadores federales a casa, y el personal del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que incluye a los CDC, se ha visto afectado.

Al menos algunos oficiales del Servicio de Inteligencia Epidémica fueron despedidos, de acuerdo con el funcionario de los CDC y otro extrabajador con conocimiento sobre los despidos. Los oficiales del EIS reciben el apodo de “detectives de enfermedades” porque frecuentemente se les encarga investigar brotes y forman parte de un prestigioso programa de capacitación de los CDC.

Los directivos del Centro de Infraestructura de Salud Pública de la agencia también fueron notificados de sus despidos, al igual que los empleados de la Oficina de Ciencias, según el funcionario de los CDC. Otro exfuncionario de la administración confirmó que varios directivos de la oficina de PHIC habían sido despedidos.

Desde antes que empezara el cierre de gobierno, la Oficina de Administración y Presupuesto ha estado considerando planes para usar el estancamiento en la financiación del gobierno para despedir trabajadores federales.

En un memorando a las agencias, la OMB ordenó a los funcionarios del gobierno republicano prepararse para implementar planes de reducción de personal en medio del cierre, dirigidos a los trabajadores que laboran en programas que no están legalmente obligados a seguir o que entran en conflicto con las prioridades políticas de Trump.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos empezó a despedir entre 1,100 y 1,200 empleados el viernes, de acuerdo con un documento judicial que la administración republicana presentó a última hora del día.

Los anuncios de despidos departamentales en todo el gobierno federal se produjeron el viernes en la tarde luego de que el jefe de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, publicara en X: “Han comenzado los despidos”.

The RIFs have begun. — Russ Vought (@russvought) October 10, 2025

Junto con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), el Departamento del Tesoro, el Departamento de Educación y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano registraron el mayor número de despidos, según el documento judicial.

