Nueva York: el tiempo para hoy sábado 11 de octubre

¿Cómo deberías vestirte para salir a las calles de Nueva York este sábado? El pronóstico del tiempo para el día de hoy en la ciudad que nunca duerme apunta a una temperatura máxima de 66 grados Fahrenheit (19ºC) y una mínima de 57 grados Fahrenheit (14ºC). Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que los neoyorquinos van a percibir rondará los 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 83% durante el día y del 90% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 46% durante el día y del 46% en el periodo nocturno.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 6.84 mph en el día y los 10.56 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:03 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:22 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 55 y los 63 grados Fahrenheit (13 y 17 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 91% por la mañana, 91% por la tarde y 91% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.