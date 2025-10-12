Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del domingo 12 de octubre de 2025

Aquí tienes los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy domingo 12 de octubre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece una gran variedad de juegos para sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del domingo 12 de octubre

Los números ganadores son: 09 12 17 20 24 34 35 37 39 44 50 52 55 60 61 64 71 72 75 76

Números ganadores de Numbers del domingo 12 de octubre

Combinación mediodía: 03 01 03

Combinación noche: 01 04 02

Números ganadores de Win 4 del domingo 12 de octubre

Combinación mediodía: 01 03 00 07

Combinación noche: 05 06 09 02

Números ganadores de Take 5 del domingo 12 de octubre

Combinación mediodía: 12 22 25 26 31

Combinación noche: 03 17 18 21 22

Números ganadores de Cash4Life del domingo 12 de octubre

Los números ganadores son: 12 15 20 30 59

Errores comunes a evitar al jugar a juegos de lotería

Cuando se juega la lotería, es importante evitar ciertos errores que pueden reducir las posibilidades de ganar.

Por ejemplo, uno de los errores más comunes es seleccionar números basados en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto hace que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, lo que significa que se están ignorando muchos otros números potencialmente ganadores.

Otro error común es no verificar los resultados de la lotería apropiadamenet. Pueden olvidarse revisar ciertos premios menores que podrían haberse ganado. Asimismo, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, ya que se han dado casos de jugadores que han descartado boletos ganadores por error.

Por último, se recomienda evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay ciertas reglas que comentábamos más arriba que pueden incrementar las posibilidades de ganar.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero hay que seguir algunas instrucciones para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, previamente se necesita rellenar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, con muchos de ellos con cifras millonarias.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar cambian en función del juego, pero en general, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las posibilidades de ganar en el NYL Midday Numbers solo son de aproximadamente 1 en 1,000.

