Resultado Lotería LEIDSA hoy: conoce los números ganadores del domingo, 12 de octubre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más seguidas en República Dominicana, con sorteos celebrados cada día y que otorgan a los jugadores la posibilidad de conseguir premios de millones de dólares. Si quieres participar en sus sorteos o sencillamente deseas estar informado de los últimos resultados, sigue leyendo para recibir más información.

Conoce aquí los resultados de hoy domingo, 12 de octubre de 2025 de la lotería más popular de República Dominicana. LEIDSA regala premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar ideal. A continuación, te traemos los últimos resultados de los últimos sorteos:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del domingo 12 de octubre

Los números ganadores son: 26 48 58

SÚPER KINO TV | Números ganadores del domingo 12 de octubre

Los números ganadores son: 38 73 33 04 53 25 45 03 05 24 17 52 80 68 40 71 08 22 42 77

LOTTO POOL | Números ganadores del domingo 12 de octubre

Los números ganadores son: 18 21 22 24 26

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del domingo 12 de octubre

Los números ganadores son: 49 18 06

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, debes adquirir un boleto en uno de los puntos de venta autorizados. Tu boleto tendrá una serie de números que tendrás que escoger antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él podrás efectuar la cantidad de jugadas que prefieras.

Tras haber elegido tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te entregará un recibo que debes guardar a buen seguro. Si ganas un premio, tendrás que presentarlo para solicitar tu premio.

Para tener premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para hacerte con el acumulado acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos obtienen premios en metálico.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA tienen lugar cada día en distintos momentos del día. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico comienza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se realiza a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que te contamos más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más participantes de LEIDSA, puesto que brinda a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes escoger seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los adivinas todos, ganarás el premio mayor.

También puedes ganar premios secundarios si adivinas cinco, cuatro o tres números. Además, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se lleva a cabo todos los días a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de para el cual debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen otros premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. Así que, ¡tranquilo que tus posibilidades no acaban aquí!

El Loto Pool consiste en conseguir acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todos, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos jugadores que hayan acertado cuatro números ganadores recibirán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números reciben 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se celebra diariamente a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es una de las novedades en los juegos de LEIDSA que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

Si quieres estar informado sobre los números y toda la información de la lotería, visita https://eldiariony.com/categoria/loteria