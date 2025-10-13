James Rodríguez sobre selección de México: “Hablan mucho”

En un amistoso jugado en el estadio AT&T de Arlington, Texas, la selección mexicana se comió una goleada de 0-4 ante su similar de Colombia. Además del resultado, se hizo viral un señalamiento dentro del terreno de juego por parte de James Rodríguez hacia los jugadores del tricolor.

La estrella de Club León en la Liga MX fue captado por las cámaras criticando la actitud dentro los futbolistas mexicanos. A James se vio decir en un claro movimiento de labios: “hablan mucho”. El momento se ha hecho viral en redes sociales en las últimas horas tras el encuentro del sábado.

🗣 "HABLAN MUCHO"



Luego de que el árbitro decidió no marcar un supuesto penal a favor de México ante Colombia, varios jugadores del Tri se acercaron a reclamarle. James Rodríguez observó de lejos la situación y poco después se acercó con el silbante a decirle que: 'hablaban… pic.twitter.com/dnOanr4t2i — MedioTiempo (@mediotiempo) October 12, 2025

El comentario polémico de James se dio al final del primer tiempo con Colombia ganando por la mínima. En una jugada controversial dentro del área, el árbitro decidió no señalizar un supuesto penal a favor de México. Esto provocó un alud de protestas y quejas de varios jugadores.

Santiago Giménez, Diego Lainez, Jorge Sánchez y César Montes rodearon al principal para persuadirlo de que la jugada era penal, pero el silbante se mantuvo en su interpretación. Una vez los futbolistas del Tri se alejaron, entró James en acción.

El capitán de Colombia se acercó al árbitro para expresar su inconformidad con los reclamos de los mexicanos y fue en ese momento cuando se le captó lanzando acusaciones a los jugadores mexicanos por “hablar mucho”.

El comentario de James echa leña al fuego a un contexto futbolístico más que convulso. Al mal momento que atraviesan los dirigidos por Javier Aguirre hay que sumar que México viene de ser eliminada hace unos días en el Mundial Sub-20 tras caer 2-0 ante Colombia.

La estocada final la dieron los argentinos goleando al Tri 4-0. En menos de una semana, los futbolistas mexicanos sufrieron seis goles de la selección colombiana en dos categorías diferentes y 10 tantos en total a manos de combinados nacionales de Conmebol. Todo esto, a menos de un año para el Mundial de 2026, en el cual México es coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.



