Mundial 2026: Cabo Verde hace historia y estará en una Copa del Mundo por primera vez en su historia

A ocho meses del Mundial de 2026, ya se comienzan a vivir hechos históricos. Este lunes, la selección de Cabo Verde logró clasificarse por primera vez en su historia a una Copa del Mundo. El conjunto africano certificó su pase luego de derrotar a su similar de Esuatini 3-0 en el Estadio Nacional de Praia.

🇨🇻HISTORY! Cabo Verde have qualified for their first ever #FIFAWorldCup!#WeAre26 pic.twitter.com/8oMiVZ2eP5 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 13, 2025

A pesar de lo abultado del marcador, el combinado nacional caboverdiano tuvo serias dificultades durante el primer tiempo. Todo cambió a los tres minutos de la segunda mitad, cuando Dailon Livramento pudo romper el cero y aprovechar un balón suelto en el interior del área.

A partir de ese momento, Cabo Verde tomó el control del partido. Con mayor confianza y precisión en los pases, comenzó a generar peligro constante sobre el arco rival.

El segundo tanto llegó al minuto 67, tras una gran jugada colectiva que terminó con un remate cruzado de Jamiro Monteiro, imposible para el portero de Esuatini.

El golpe definitivo lo dio Kevin Pina en el 82’, con un disparo desde fuera del área que desató la euforia en el banquillo caboverdiano. Con esta victoria, Cabo Verde se une al grupo de debutantes en la Copa del Mundo 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Hasta la fecha hay 22 selecciones clasificadas para el Mundial de 2026. Esto incluye a los tres anfitriones que tienen su lugar asegurado automáticamente, más 19 equipos que han logrado su boleto a través de las eliminatorias.

De los 22 combinados nacionales, Cabo Verde es hasta ahora el único debutante. Desde África, cinco equipos ya han sellado su boleto: Marruecos, Senegal, Nigeria, Egipto y Cabo Verde. En Asia, estarán presentes Japón, Corea del Sur, Irán, Australia y Arabia Saudita.

Europa, por su parte, tiene de momento a Francia, Alemania, Inglaterra, España, Portugal, Bélgica y Países Bajos. Finalmente en Sudamérica pasaron Argentina, Brasil y Uruguay.

Aún quedan cupos por definirse en las distintas confederaciones, además de los repechajes intercontinentales.



Sigue leyendo:

· Gianni Infantino presentó “Trionda”, la pelota oficial del Mundial 2026

· Nueva York lanza “Where the World Comes to Play”, una campaña turística global rumbo al Mundial 2026

· “Nosotros decidimos”: FIFA frena propuesta de Trump para cambiar sedes en el Mundial 2026