Doblete de Haji Wright completó la remontada de Estados Unidos ante Australia en Colorado

La selección de Estados Unidos consiguió una importante victoria por 2-1 contra Australia, gracias a un doblete de Haji Wright, en un amistoso disputado en el Dick’s Sporting Goods Park de Commerce City (Colorado) que alivió al seleccionador estadounidense, el argentino Mauricio Pochettino.

Estados Unidos afrontaba el partido de Colorado tras empatar 1-1 contra Ecuador, en un nuevo resultado deslucido para una selección en profundos apuros a menos de un año del Mundial que organizará en casa, junto a México y Canadá.

El seleccionado estadounidense tuvo el mérito de reponerse a un comienzo muy complicado, y no solo por el gol de Jordan Bos que adelantó a Australia a los 19 minutos.

Poco después del gol del defensa del Feyenoord, Estados Unidos vio como su estrella más brillante, Christian Pulisic, se retiraba tras sufrir un problema en un tobillo.

El centrocampista ofensivo del Milan regresó a los vestuarios caminando, pero visiblemente dolorido, y fue sustituido por Diego Luna a los 31 minutos.

Remontada gracias a Haji Wright

Menos de 120 segundos después, Estados Unidos consiguió la igualada con un brillante pase al hueco de Cristian Roldán que Haji Wright aprovechó para fulminar al meta en el primer poste y poner las tablas.

Estados Unidos fue de menos a más. Tras el descanso, una inteligente jugada de Roldán, que puso rápido el balón en juego tras una falta en su mitad de campo defensiva y encontró a Wright con un pase de 50 metros, llevó al 2-1.

Wright controló, recortó, y superó al portero con un remate curvado de pierna zurda dentro del área.

Fue el gol que certificó la primera remontada de Estados Unidos desde la llegada de Mauricio Pochettino al banquillo.

