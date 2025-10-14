Eminem se convertirá en abuelo por segunda ocasión

La familia de Eminem continúa creciendo cada vez más y en esta ocasión la protagonista es su hija adoptiva Alaina Marie Scott, quien reveló a través de su cuenta oficial de Instagram que está embarazada de su primer hijo.

Alaina, de 32 años, compartió una serie de fotografías en las que se le ve junto a su esposo Matt Moeller, con quien contrajo matrimonio en 2023 durante una ceremonia celebrada en Detroit. En aquella ocasión, el rapero dio mucho de qué hablar cuando acompañó a su hija al altar, luciendo un elegante traje y mostrando una faceta más familiar, lejos de la imagen rebelde que lo caracteriza.

En su publicación, Alaina expresó la profunda emoción que siente ante esta nueva etapa. Describió llevar dentro de sí un “pequeño latido” como “un regalo que le cambió la vida”.

En las imágenes, se puede ver el momento en que sorprendió a Moeller con la noticia. Según se aprecia, el futuro padre fue vendado de los ojos y llevado hasta una habitación decorada con globos dorados que formaban la frase “BABY M”. La revelación incluyó una prueba de embarazo positiva y unos diminutos tenis Nike.

Esta noticia llega pocos meses después de que Hailie Jade, hermana menor de Alaina, diera la bienvenida a su primer hijo, Elliot, junto a su esposo Evan McClintock, hace siete meses.

En una entrevista reciente con la revista People, Hailie habló sobre cómo su padre, Marshall Bruce Mathers III, nombre real del artista, se ha involucrado mucho en la crianza de su nieto, y que es un abuelo amoroso y juguetón. Además, reconoció su lucha por equilibrar la vida pública con la privacidad de sus hijos.

Eminem adoptó a Alaina a inicios de la década de 2000, asumiendo la tutela de su sobrina. En múltiples ocasiones ha manifestado su compromiso paternal hacia ella.

