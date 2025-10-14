San Francisco 49ers despidió al mexicano Isaac Alarcón

El sueño del mexicano Isaac Alarcón en la NFL se ha detenido parcialmente luego de que la franquicia de San Francisco 49ers decidiera despedirlo el pasado lunes. El liniero ahora es agente libre y puede negociar y firmar con cualquier otro equipo.

Con un escueto escrito en X, los 49ers informaron sobre la salida de Alarcón y del liniero Killian Zierer. “Los San Francisco 49ers anunciaron hoy que han renunciado al OL Isaac Alarcón y han liberado al OL Killian Zierer del equipo de prácticas del equipo”, indicaron

De momento, Alarcón no ha emitido opinión sobre su salida de la franquicia de San Francisco. En sus stories de Instagram, su último mensaje fue dedicado a su esposa por en celebración del cuarto mes de bodas.

La decisión llega después de haber cumplido con una suspensión de seis partidos por violar la política de sustancias para mejorar el rendimiento de la NFL.

Tras recibir el castigo, el pasado mes de abril Alarcón explicó el motivo del resultado positivo en la prueba de antidopaje. Según el mexicano, se debió al consumo de una proteína que contenía una sustancia prohibida no conocida por el jugador.

“Utilicé una proteína que incluí en mi rutina un par de veces, con total desconocimiento de que contenía una ‘sustancia prohibida’ por la liga, misma que fue detectada en el último examen que me realizaron”, señaló.

Alarcón aceptó la decisión de la NFL y no apeló la sanción. “Acepto con humildad este error y comprendo perfectamente la sanción que me fue otorgada, la cual prometo nunca volver a cometer, ya que pondré mayor atención en los suplementos que usaré en el futuro”, precisó.

El mexicano llegó a la NFL en el 2020 gracias al International Player Pathway, programa que la NFL implementa desde el 2017 para buscar talentos alrededor del mundo con posibilidades de formar parte de alguno de los 32 equipos de la liga.

Ese año fue tomado por Dallas Cowboys, equipo en el que permaneció en la escuadra de prácticas hasta el 2023. Posteriormente, se marchó a San Francisco 49ers.

En enero de 2024, Alarcón alcanzó un acuerdo por segundo año consecutivo, con un contrato de reserva/futuro, para intentar abrirse un lugar en el equipo.



