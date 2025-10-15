Grandes medios de EE.UU., incluyendo Fox News, se niegan a cumplir con nuevas normas de prensa del Pentágono

Los principales medios de comunicación de Estados Unidos se negaron a firmar las nuevas normas para periodistas en el Pentágono, que buscan restringir el acceso a la información no autorizada y cuyo plazo de aceptación se cumple este miércoles, según avanzaron.

La cadena Fox News, en la que trabajó el ahora secretario de Guerra, Pete Hegseth, se sumó a las otras principales televisoras del país – ABC News, CBS News CNN y NBC News – para denunciar que estas normas “limitan la capacidad de los periodistas para mantener informado a un país”.

“Esta política no tiene precedentes y pone en peligro las protecciones fundamentales del periodismo“, afirmaron las organizaciones en un comunicado conjunto publicado por varios medios.

Además de las cadenas de televisión, también se han sumado Associated Press, Reuters, The News York Times, The Washington Post o Politico, entre otros.

Este miércoles se cumple el plazo que el Departamento ha dado a los reporteros para aceptar la nueva política. Por ahora, solo el canal de noticias conservador One America News ha firmado el documento.

El Pentágono anunció el pasado septiembre que solo permitirá el acceso de periodistas a sus instalaciones si aceptan no publicar determinada información, una medida inédita que otorga al Departamento de Guerra (antes conocido como Departamento de Defensa) un amplio control sobre los contenidos difundidos.

Según explicó en septiembre el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, los reporteros deberán firmar una nota en la que se comprometan a no divulgar información clasificada ni documentos considerados sensibles, incluso si no están marcados oficialmente como secretos.

WHCA y SDCA también expresan su rechazo

Los presidentes de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) y la Asociación de Corresponsales del Departamento de Estado (SDCA), Weijia Jiang y Shaun Tandon, respectivamente, también cuestionaron el alcance de la política.

“La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) y la Asociación de Corresponsales del Departamento de Estado (SDCA) se solidarizan firmemente con la Asociación de Prensa del Pentágono en su defensa de la libertad de prensa. El acceso al Pentágono nunca ha sido una cuestión de conveniencia para los periodistas. El público tiene derecho a saber cómo el gobierno gestiona los asuntos públicos. La cobertura informativa sin restricciones sobre las fuerzas armadas estadounidenses y sus líderes civiles es un servicio para los uniformados, los veteranos, sus familias y todos los estadounidenses”, expusieron en un comunicado conjunto.

Con información de la agencia Efe.

