La ciencia revela por qué la Coca Cola que vende McDonald’s sabe mejor

Quienes han probado una Coca Cola en McDonald’s suelen coincidir en algo: no sabe igual que en ningún otro lugar. Su sabor es más fresco, más efervescente y, para muchos, simplemente más delicioso.

Ahora, científicos y expertos en física de fluidos explican por qué esta percepción no es una ilusión: la cadena de comida rápida tiene todo un proceso diseñado para mejorar la experiencia del consumidor.

Una investigación publicada por Huffington Post consultó a especialistas en ingeniería, ex empleados y al profesor Roberto Zenit, de la Universidad de Brown, uno de los mayores expertos en carbonatación.

Según Zenit, el secreto radica en cómo se mezcla el jarabe con el agua y el dióxido de carbono para obtener el resultado final.

Agua filtrada y fría: el factor decisivo

La cadena utiliza agua filtrada y previamente enfriada, un paso crucial que influye directamente en el comportamiento de las burbujas.

Este fenómeno se explica por la Ley de Henry, que indica que la solubilidad de un gas es inversamente proporcional a la temperatura del líquido.

En otras palabras, cuanto más fría esté el agua, mejor se disuelve el dióxido de carbono y más burbujeante resulta la bebida.

Jarabe más fresco y en mejor estado

Mientras otros restaurantes reciben el jarabe en bolsas de plástico, McDonald’s exige que llegue en tanques de acero inoxidable.

Este material mantiene el jarabe fresco al protegerlo del aire y del oxígeno, lo que se traduce en un sabor más intenso y consistente.

Más jarabe y popotes más anchos

Otro detalle que marca la diferencia es que McDonald’s ajusta la proporción de jarabe para compensar la dilución que ocurre cuando el hielo se derrite.

Además, la empresa utiliza popotes ligeramente más anchos, unos 0.02 pulgadas más que los estándar.

Esto mejora la percepción del sabor al permitir que pase más líquido por cada sorbo, intensificando la experiencia.

En resumen, desde el control de temperatura hasta el tipo de popote, cada detalle en McDonald’s está pensado para que la Coca Cola sepa diferente y, sobre todo, mejor.

